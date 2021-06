Ajout du mode sombre.

Disponibilité de la version ARM64 est disponible.

Ajout de nouvelles icônes Fluent UI pour la barre d'outils.

Ajout d'une nouvelle fonctionnalité «*Mode sans distraction*»

Ajout de la nouvelle API NPPM_ADDTOOLBARICON_FORDARKMODE pour le mode sombre.

pour le mode sombre. Ajout d'une action en 1 clic (MAJ-clic) sur le bouton de fermeture pour fermer tous les onglets du panneau qui peut être ancré.

Ajout de la possibilité de changer la couleur de premier plan du texte sélectionné (facultatif).

Correction de la fonctionnalité d'ajout d'extension qui ne fonctionnait pas dans la boîte de dialogue d'enregistrement.

Ajout de la possibilité d'inverser l'ordre des lignes.

Ajout de la possibilité de styliser uniquement l'instance actuelle du texte.

Correction des entrées dupliquées dans la fenêtre contextuelle d'autocomplétion.

Correction de la liste des fonctions Python n'affichant pas les fonctions dans certaines circonstances.

Amélioration des performances du dossier en tant qu'espace de travail tout en ajoutant/supprimant des fichiers en masse.

Ajout d'Ada, Fortran, Fortran77 & Haskell dans les listes de fonctions.

Amélioration des performances de la commande « Ouvrir tout » dans les résultats de la recherche.

Ajout de la commande « Copier les noms de chemin » au menu contextuel des résultats de la recherche.

Ajout des paramètres de préférence MarkAll pour la casse et le mot.

pour la casse et le mot. Correction de la régression : Gestion correcte du paramètre « Répertoire par défaut » dans la boîte de dialogue Ouvrir/enregistrer un fichier.

Correction d'un caractère spécial dans le problème de plantage du fichier UTF16 (régression).

Ajout d'une case à cocher "Ajouter l'extension" à la boîte de dialogue Enregistrer sous .

. La commande Fix Copy dans le résultat de la recherche est disponible car il n'y a pas de sélection.

Ajout d'une capacité de remplissage dans la zone d'édition.

Le nouveau nom d'onglet est désormais traduisible.

Amélioration de la gestion de la casse des caractères dans RegEx.

Ajout d'un paramètre de ligne de commande pour ajouter la chaîne spécifiée à la barre de titre de l'application.

Correction d'un problème de casse en ignorant la saisie semi-automatique.

Correction de l'option « Match Whole Word » activée dans la recherche RegEx.

Correction du tri avec la sélection de la clé de colonne qui apparaît après les caractères de tabulation.

Correction du problème de commande de menu « Recharger l'espace de travail » qui ne fonctionne pas.

Correction du fichier d'affichage dans le problème d'échec du navigateur Edge si le nom contient des espaces.

Ajout de la possibilité d'éviter d'accumuler plusieurs résultats de recherche.

Correction du décodage/encodage UTF-16 pour les points de code au-dessus de U+FFFF.

Correction de la commande "Enregistrer sous" en supprimant le chemin d'origine du problème d'historique des fichiers récents.

Correction du problème de confusion des info-bulles du bouton Liste des fonctions.

Suppression de Microsoft Bing de Notepad ++ pour la commande Rechercher sur Internet, en raison de sa faible fiabilité.

La dernière version du populaire éditeur Notepad ++, Notepad ++ version 8, est en disponibilité générale. Les grandes innovations incluent le mode sombre et la disponibilité d'une version native pour ARM64. Les développeurs ont également adapté certaines icônes pour la barre d'outils (Fluent UI), et il existe désormais un mode sans distraction qui peut être activé dans le menu « Affichage ».Microsoft Bing a été supprimé du programme. Don Ho, le créateur de Notepad ++, a révélé sur GitHub que la motivation derrière cette décision est que Bing censure les résultats au lieu de faire « son travail ». Il a noté : Si un moteur de recherche prend en charge la censure au lieu de sa tâche, le résultat de la recherche perd de sa qualité et n'est plus fiable. En conséquence, Microsoft Bing sera supprimé du Bloc-notes ++ pour la commande « Rechercher sur Internet » .Probablement une décision de dernière minute. Le jour de l'anniversaire des manifestations de Tiananmen, la célèbre photo du "Tank Man" était introuvable dans le moteur de recherche Bing. Microsoft a blâmé vendredi une « erreur humaine accidentelle » pour son moteur de recherche Bing n'affichant pas les résultats d'image pour la requête "Tank Man" aux États-Unis et ailleurs après que les utilisateurs ont fait part de leurs préoccupations concernant une éventuelle censure autour de l'anniversaire de la répression de la place Tiananmen .En fait, plusieurs versions du logiciel traduisent une prise de position politique, tels que les éditions(version 6.7.4),(version 7.6.2) et(versions 7.8.1 et 7.8.2).La version 7.6.2 de janvier 2019 a été surnommée « édition Gilet Jaune » (« Mettre un gilet jaune au caméléon ne cautionne pas les actions violentes durant les manifestations, mais souligne l'injustice sociale actuelle présente dans le monde entier : 1 % des plus riches ont accaparé 82 % des richesses. Notre gouvernement est toujours au service du 1 % des plus riches. L'indignation est ce qu'il nous reste. »).La version 7.8.1 d'octobre 2019, baptiséea causé une levée de protestations de la part d'utilisateurs, notamment pro-chinois, qui ont déploré cette prise de position et empêché la distribution du logiciel en menant une attaque par déni de service sur le site officiel. Depuis août 2020, le site est inaccessible depuis la Chine. « Je ne suis pas surpris de leur réaction. Mais comme la liberté d'expression est le droit fondamental de tout le monde, je ne garderai pas le silence », a déclaré Don Ho à ce moment.Le 2 novembre 2020, la version 7.9.1 du logiciel rend hommage au professeur Samuel Paty, assassiné en France par un terroriste islamiste.Journal des modifications de Notepad++ 8.0*:Sources : GitHub Préférez-vous utiliser un éditeur de code ou un EDI pour vos développements ? Dans quelle mesure ?Quel est celui que vous utilisez (en entreprise, pour vos besoins personnels) ?Que pensez-vous de Notepad ++ ?L'avez-vous déjà utilisé ? Si oui, dans quel cadre ?