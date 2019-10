Notepad++ : la version 7.8.1 de l'éditeur open source pour Windows est disponible avec le nom de baptême « Free Uyghur » Une nouvelle prise de position politique qui divise les internautes 0PARTAGES 4 0 La version 7.8.1 de l’éditeur de code open source pour Windows (Notepad++) est disponible depuis peu. Cette dernière mouture fait déjà couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux depuis sa sortie, ceci, en raison de ce qu’elle porte le nom de baptême « Free Uyghur. »



L’image sur le compte Twitter dédié à l’application donne quelques indices au travers des habituels mots clés qui accompagnent les publications : Chine, violation des droits de l’homme.





Le texte qui accompagne le logiciel sur le site dédié est quant à lui plus clair :



« Les droits de l'homme en Chine sont toujours un sujet très controversé. Depuis 2017, de nombreuses informations font état de détentions extrajudiciaires dans des "camps de rééducation", d'endoctrinement politique et parfois même de tortures de la population ouïghour. Selon les estimations de 2018, le nombre de détenus s'élèverait à des centaines de milliers.



Les Ouïghours ne sont pas d'origine ethnique chinoise, mais vivent dans la région dite autonome du Xinjiang en Chine. Le nom de la région suggère que les Ouïghours jouissent de l'autonomie. Mais tout comme le Tibet, le Xinjiang est une région de Chine étroitement contrôlée. Après le récent conflit du Xinjiang, Pékin a transformé le groupe ethnique ouïghour en un collectif terroriste. Cela a permis à Pékin de justifier sa transformation du Xinjiang en un État sous surveillance. L'islamophobie a également connu une hausse marquée dans toute la Chine.



Au moins 120 000 membres de la minorité ouïghour musulmane de Kashgar ont été détenus dans les camps de rééducation du Xinjiang qui visent à changer la pensée politique des détenus, leur identité et leurs convictions religieuses. Les rapports du Congrès mondial ouïghour soumis aux Nations Unies en juillet 2018 indiquent qu'un million d' Ouïghours sont actuellement détenus dans les camps de rééducation.



Le fait que de telles informations vous parviennent est déjà une action en soi. Vous pouvez à votre tour faire participer plus de personnes pour qu'ils se concentrent sur cette question et, espérons-le, exercent des pressions supplémentaires sur le gouvernement chinois pour qu'il mette fin à ses actions oppressives et à ses crimes contre le peuple ouïghour.



Les gens me diront encore une fois de ne pas mélanger la politique avec le logiciel/les affaires. Adopter un tel positionnement a certainement un impact sur la popularité de Notepad+++ même s'il faut noter que parler de politique est exactement ce que les entreprises dans cette filière essaient généralement d'éviter. Le problème, c'est que si nous ne nous occupons pas de politique, la politique s'occupera de nous. Nous pouvons choisir de ne pas agir quand les gens sont opprimés, mais quand arrivera notre tour, il sera trop tard et il n'y aura peut-être personne pour prendre position pour nous. Il n'est pas nécessaire d'être ouïghour ou musulman pour agir, il suffit d'être humain et d'avoir de l'empathie pour nos semblables. D'où la sortie de la présente version de Notepad++ avec pour nom de baptême Free Uyghur. »



Une prise de position politique qui divise



Sur GitHub, les réactions des internautes chinois s’apparentent à un véritable raz de marée avec, dans l’ensemble, un dénominateur commun : beaucoup d’hostilité vis-à-vis de l’éditeur de l’application au motif de ce que sa prise de position s’appuie sur de fausses nouvelles propagées par des médias occidentaux au sujet de la minorité ouïghour.



« Les nouvelles concernant la persécution des Ouïghours par la Chine sont un mensonge inventé par des médias tels que la BBC et CNN. Si vous n'êtes pas allé en Chine pour en faire l'expérience vous-même, vous utiliserez le ouï-dire comme conclusion. C'est une paralysie de la liberté humaine et de la démocratie. Le Xinjiang est confronté à la menace du terrorisme. Est-ce votre soutien à ces actes terroristes ? Le Xinjiang a fait beaucoup d'efforts pour protéger les gens du terrorisme. N'aidez-vous pas les gens à se tenir à l'écart de la menace d'une vie en danger ? Lutter contre le terrorisme, c'est protéger les droits de l'homme.



En tant qu'excellent logiciel dans le domaine technique, vous ne devriez pas toucher à des sujets qui sont politiquement incorrects. Pouvez-vous publier des propos racistes aux États-Unis ? Pouvez-vous louer les nazis en Allemagne ? La politique ne devrait pas envahir le monde de la technologie. Je suis très déçu que vous preniez les fake news pour des faits », lit-on.



C’esst sur Twitter que Don Ho a récolté le plus de soutiens dans ce qui s’apparente désormais à une rixe entre Occidentaux et Chinois.





« Quand vous êtes attaqué par les bots et les wumao, cela signifie que vous avez fait ce qu'il fallait. Votre courage de soutenir la juste cause doit être salué. J'attends avec impatience la prochaine édition avec pour nom de baptême Stand with Hong Kong », lance un internaute.





En début d’année, Don Ho a pris position de façon similaire sur la crise des Giles jaunes. On était rendus à la version 7.6.2 de l’application et il avait choisi de la baptiser « édition Gilets jaunes. » Sur le site officiel de l’application, il n’avait pas manqué de donner son avis sur la crise qui a secoué la France.



« Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à une petite poignée de gens de continuer à gagner d'énormes sommes d'argent. Cette phrase prononcée par Greta Thunberg à la Cop 24 résume notre situation actuelle. Mettre un gilet jaune au caméléon ne cautionne pas les actions violentes durant les manifestations, mais souligne l'injustice sociale actuelle présente dans le monde entier : 1 % des plus riches ont accaparé 82 % des richesses. Notre gouvernement est toujours au service du 1 % des plus riches. L'indignation est ce qu'il nous reste », avait-il écrit.



Faisant suite à la tenue des élections régionales françaises de 2015, il a fait une sortie similaire : Désinstalles Notepad++ si tu as voté FN. Je me fous de perdre des utilisateurs et je veux que tu le saches : ton Notepad++ est écrit par un immigré et il t’emmerde. »



