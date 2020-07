Notepad++ 7.8.9 est disponible avec l'estampille « Stand with Hong Kong », un appel aux citoyens du monde à constater la restriction de leur liberté d'expression par la Chine Sur le cas Hong Kong 0PARTAGES 5 0 Lors de la sortie d’une nouvelle mouture de logiciels on se concentre en principe sur les notes de version histoire d’avoir un aperçu des nouveautés en termes de fonctionnalités. À chaque soft sa touche de singularité, celle de Notepad++ étant que chaque nouvelle version est désormais l’occasion de se pencher sur un brin de l’actualité politique du Monde. Notepad++ 7.8.9, la dernière mouture de l’éditeur open source pour Windows, est livrée avec un message à l’intention de tous les citoyens du monde entier : la Chine tente de mettre un terme à leur liberté d’expression sur le cas Hong Kong.



Le 30 juin, le principal organe législatif de la Chine, le Comité permanent du Congrès national du peuple, a approuvé à l'unanimité une loi sur la sécurité nationale adaptée à Hong Kong. La nouvelle loi, en six chapitres comprenant 66 articles, a été adoptée par le gouvernement de la ville et a pris effet à 23 heures le même jour. Le texte intégral de la loi a également été rendu public le même soir. La loi interdit la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec un pays étranger ou des éléments extérieurs pour mettre en danger la sécurité nationale.



Cette loi supprime les dispositions obligeant les autorités à exiger une ordonnance du tribunal avant de pouvoir demander des données à des sociétés Internet, comme Facebook et Twitter. C’est la raison pour laquelle WhatsApp a, suite à son adoption,





En fait, il s’agit d’une loi à plus large spectre comme le souligne Don Ho – l’auteur de Notepad++ – dans les notes de présentation de cette dernière mouture : « Vous pourriez penser que cette situation ne vous concerne pas, mais le fait est que cette vaste loi sur la sécurité va au-delà des Hongkongais pour toucher à tous les habitants de la planète. Tout Américain ou Européen qui défend Hong Kong aux États-Unis ou en Europe et viole cette loi peut être arrêté à Hong Kong, même lors d'une escale en avion. En bref : le gouvernement chinois tente de briser la liberté et la démocratie à Hong Kong et de supprimer notre droit à la liberté d'expression concernant Hong Kong. »



« Je rejette l'idée que nos droits à la liberté d'expression soient restreints par un pays autoritaire. Notepad++ est aux côtés du peuple de Hong Kong », a-t-il ajouté.



La version 7.8.1 n’avait elle aussi pas manqué de faire couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux lors de sa sortie, ceci en raison de ce qu’elle portait le nom de baptême « Free Uyghur. » L’image sur le compte Twitter dédié à l’application donnait quelques indices au travers des habituels mots clés qui accompagnent les publications : Chine, violation des droits de l’homme.





Le texte qui accompagnait cette version était quant à lui plus clair :



« Les droits de l'homme en Chine sont toujours un sujet très controversé. Depuis 2017, de nombreuses informations font état de détentions extrajudiciaires dans des "camps de rééducation", d'endoctrinement politique et parfois même de tortures de la population ouïghour. Selon les estimations de 2018, le nombre de détenus s'élèverait à des centaines de milliers.



Les Ouïghours ne sont pas d'origine ethnique chinoise, mais vivent dans la région dite autonome du Xinjiang en Chine. Le nom de la région suggère que les Ouïghours jouissent de l'autonomie. Mais tout comme le Tibet, le Xinjiang est une région de Chine étroitement contrôlée. Après le récent conflit du Xinjiang, Pékin a transformé le groupe ethnique ouïghour en un collectif terroriste. Cela a permis à Pékin de justifier sa transformation du Xinjiang en un État sous surveillance. L'islamophobie a également connu une hausse marquée dans toute la Chine.



Au moins 120 000 membres de la minorité ouïghour musulmane de Kashgar ont été détenus dans les camps de rééducation du Xinjiang qui visent à changer la pensée politique des détenus, leur identité et leurs convictions religieuses. Les rapports du Congrès mondial ouïghour soumis aux Nations Unies en juillet 2018 indiquent qu'un million d' Ouïghours sont actuellement détenus dans les camps de rééducation.



Le fait que de telles informations vous parviennent est déjà une action en soi. Vous pouvez à votre tour faire participer plus de personnes pour qu'ils se concentrent sur cette question et, espérons-le, exercent des pressions supplémentaires sur le gouvernement chinois pour qu'il mette fin à ses actions oppressives et à ses crimes contre le peuple ouïghour.



Le fait que vous venez d'apprendre de telles informations est déjà une action en soi. Mais vous pouvez faire participer plus de gens pour qu'ils se concentrent sur cette question et, espérons-le, exercer des pressions supplémentaires sur le gouvernement chinois pour qu'il mette fin à ses actions oppressives et à ses crimes contre le peuple ouïghour.



Les gens me diront encore une fois de ne pas mélanger la politique avec le logiciel/les affaires. Adopter un tel positionnement a certainement un impact sur la popularité de Notepad+++ même s'il faut noter que parler de politique est exactement ce que les entreprises dans cette filière essaient généralement d'éviter. Le problème, c'est que si nous ne nous occupons pas de politique, la politique s'occupera de nous. Nous pouvons choisir de ne pas agir quand les gens sont opprimés, mais quand arrivera notre tour, il sera trop tard et il n'y aura peut-être personne pour prendre position pour nous. Il n'est pas nécessaire d'être ouïghour ou musulman pour agir, il suffit d'être humain et d'avoir de l'empathie pour nos semblables. D'où la sortie de la présente version de Notepad++ avec pour nom de baptême Free Uyghur. »



En début d’année précédente, Don Ho a pris position de façon similaire sur la crise des Giles jaunes. On était rendus à la version 7.6.2 de l’application et il avait choisi de la baptiser « édition Gilets jaunes. » Sur le site officiel de l’application, il n’avait pas manqué de donner son avis sur la crise qui a secoué la France.





« Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à une petite poignée de gens de continuer à gagner d'énormes sommes d'argent. Cette phrase prononcée par Greta Thunberg à la Cop 24 résume notre situation actuelle. Mettre un gilet jaune au caméléon ne cautionne pas les actions violentes durant les manifestations, mais souligne l'injustice sociale actuelle présente dans le monde entier : 1 % des plus riches ont accaparé 82 % des richesses. Notre gouvernement est toujours au service du 1 % des plus riches. L'indignation est ce qu'il nous reste », avait-il écrit.



Est-il pertinent de mêler développement de logiciels et prises de position politique ?

Que pensez-vous de cette loi sur la sécurité nationale adaptée à Hong Kong par la Chine ?



