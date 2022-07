« Les récentes mises à jour de GitHub et la politique générale de l'entreprise vont à l'encontre de ma vision des projets open source. Cette opinion est partagée par de nombreuses personnes ( https://sfconservancy.org/GiveUpGitHub/ ). J'ai donc décidé de transférer le projet sur sr.ht, dont la politique et les actions sont beaucoup plus transparentes. Le système de packaging rend le changement d'hôte assez pénible, il n'y a aucune chance de conserver les anciennes versions sur le nouvel hôte. Je ne vais pas tout faire d'un coup et certainement pas supprimer le projet de GitHub dans les 2 mois qui viennent. Mais le développement de nouvelles fonctionnalités et versions sera poursuivi uniquement sur sr.ht. Les projets actuels sur GitHub seront archivés et supprimés après approximativement 2 mois », indique le mainteneur.Des comparatifs entre Sourcehut et GitHub disponibles en ligne permettent de faire un tour rapide sur la question de savoir ce qu’est Sourcehut.La prise de position du mainteneur de Sourcehut fait suite à celle de la Software Freedom Conservancy. Copilot, l’intelligence artificielle commerciale de GitHub , est au centre de cette décision dont la Software Freedom Conservancy a fait un exposé des motifs. Grosso modo, la Software Freedom Conservancy reproche à GitHub de s’appuyer sur l’open source pour aboutir à une solution logicielle (Copilot) dont le code se retrouve fermé à la communauté open source. D’ou son appel au boycott : « Nous appelons les personnes en position de pouvoir dans leurs communautés du Libre à cesser d'utiliser GitHub et de le recommander. GitHub, en tant que plateforme propriétaire et secrète, ne peut pas être la seule communauté de développement pour les projets FOSS. »La situation à controverse sur GitHub fait suite à la polémique du blocage des comptes des contributeurs situés dans des pays comme l’Iran ou la Crimée. « GitHub était une plateforme libre pour tous depuis de nombreuses années, mais elle a décidé de bloquer les comptes iraniens. Je pense qu'être d'un pays donné n'est pas un choix qu'on fait, mais être un développeur et contribuer à la communauté open source l'est. GitHub nous interdit notre liberté de contribuer et de faire partie de l'écosystème open source parce que nous vivons en Iran. GitHub a bloqué nos dépôts privés sans aucune notification préalable et maintenant nous n'avons pas accès aux codes. Vous ne devriez pas juger les gens en fonction de leur pays d'origine », avait déclaré Ahmed Saeedi Fard, développeur iranien. « Mon compte a été bloqué en raison des sanctions américaines car je vis en Crimée. Je pourrais ne plus être capable de maintenir GameHub dans le futur », avait rapporté le mainteneur de GameHub. Les blocages des comptes découlaient de la guerre commerciale entre les USA et la Chine.Source : Kyoto Pour quelles raisons êtes-vous susceptible de donner suite favorable à l’appel au boycott de la Software Freedom Conservancy ?Pour quels motifs pensez-vous demeurer sur GitHub ?