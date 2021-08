environnement de développement intégré (EDI) : comme les années précédentes, Eclipse est recommandé en tant qu'EDI et son plugin Acceleo pour la génération de code. Visual Studio Code revient cette année dans la liste des EDI recommandés par l'État ;

test et intégration : JUnit comme outil de gestion des tests unitaires, Fitnesse et DbFit passent en fin de recommandation comme outils d'injection afin de tester les couches basses, Jenkins comme outil d'aide à la livraison (dépôt, intégration continue...), Squash TF pour l'automatisation des tests, Selenium Server pour l'automatisation des tests Web, Squash TM pour la gestion des campagnes de tests et Jailer pour la gestion des jeux de données ;

: JUnit comme outil de gestion des tests unitaires, Fitnesse et DbFit passent en fin de recommandation comme outils d'injection afin de tester les couches basses, Jenkins comme outil d'aide à la livraison (dépôt, intégration continue...), Squash TF pour l'automatisation des tests, Selenium Server pour l'automatisation des tests Web, Squash TM pour la gestion des campagnes de tests et Jailer pour la gestion des jeux de données ; etc.

authentification : KeePass comme gestionnaire de mots de passe et VeraCrypt (en observation) pour le chiffrement de disques ;

suites bureautiques : LibreOffice ;

éditeur de texte : Notepad++ ;

lecteur multimédia : VLC ;

courrielleur : Thunderbird ;

client de messagerie : Roundcube ;

client de messagerie instantanée : Jitsi ;

client FTP : Filezilla ;

navigateur : Firefox ESR ;

logiciel de compression : 7zip ;

systèmes d'exploitation serveur : les distributions GNU/Linux CentOS, Ubuntu (écoles) et Debian ;

etc.

Comme de coutume, le tableau comprend plus d'une centaine de logiciels, y compris pour les développeurs et bien d'autres destinés à des utilisations variées. Ci-dessous, un listing non exhaustif de logiciels et outils recommandés pour la catégorie « Conception et développement » :La catégorie « Données et contenu » intéresse également les développeurs. Ci-dessous, une liste de logiciels recommandés selon les finalités :Dans le cadre d’un usage plus général l’État recommande les logiciels libres suivants :Le référentiel de logiciels libres était jusqu'ici actualisé à une fréquence annuelle. L'année en cours introduit un changement sur cet axe. Désormais, les mises à jour seront proposées en continu au cours d'une année.Source : SILL 2021 Quelle est votre opinion sur les logiciels recommandés par l’État français ? Sont-ils pertinents ?Pensez-vous qu’il existe des logiciels libres que l’État français devrait conseiller, mais qui ont été omis ?Existe-t-il dans le SILL 2021 des logiciels que l’État ne devrait pas recommander, mais qui l’ont été ?