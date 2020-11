La limite de débit est vérifiée pour le service Web de test du réseau ;

les bibliothèques sont mises à jour vers les dernières versions ;

la complexité du mot de passe peut être affinée.

Les fichiers/enregistrements de groupe peuvent être restaurés dans le mauvais groupe.

Les traductions et la prise en charge des langues RTL ont été améliorées ;

les widgets du tableau de bord et la salle personnelle sont toujours affichés dans la langue de l’utilisateur.

Il n’y a généralement pas de moyen clair pour un concepteur UX de contribuer à un projet open source. Sous « Contribuer — Tâches sur lesquelles je pourrais travailler », il n’est pas mentionné UX, et la seule façon de devenir un « committer » est de « nous montrer certains de vos correctifs ou de résoudre certains problèmes » — aucun d’entre eux n’implique UX ;

il y a une légère obsession dans la communauté open source d’utiliser uniquement des outils open source, alors que la majorité de la pratique UX moderne est développée sur des outils propriétaires ;

le design adopté en comité est le processus le plus frustrant et le plus lent. Une excellente conception UX provient de décisions fortes de grands designers plutôt que de votes de la communauté ;

il y a une hypothèse sous-jacente que si vous contribuez à des conceptions UX et les mettez dans le Wiki, elles seront ignorées, donc cela ne sert à rien. Ce n’est pas la même chose que le code où il y a un processus en une étape (c’est-à-dire la validation). Toute l’équipe doit adopter l’UX et ensuite travailler pour la valider dans le code.

Avec les mesures de confinement édictées à travers le monde, les logiciels de visioconférence connaissent un attrait croissant auprès des utilisateurs. Dans ce milieu, certains logiciels comme Zoom Slack ne sont plus à présenter. D’autres par conte tracent leurs sillons dans cet environnement en plein essor.Récemment, l’Apache Software Foundation, l’organisation à but non lucratif qui développe des logiciels open source sous la licence Apache y compris le célèbre serveur web Apache HTTP Server, a annoncé la sortie de la version 5.0.1 d’OpenMeetings. OpenMeetings est un logiciel qui intègre plusieurs fonctionnalités comme la visioconférence (audio et vidéo), l’enregistrement des réunions et le partage des écrans, un système de modération, un centre de messagerie privée, un calendrier pour planifier les réunions, des outils de création de sondages et de votes, des outils de sauvegarde, et plusieurs outils de collaboration comme l’édition des documents et les tableaux blancs qui contiennent une gamme complète d’outils de documents.Dans cette dernière version, la fondation met en avant des améliorations à plusieurs niveaux.Elle fournit par exemple le partage audio/vidéo/d’écran WebRTC dans la salle sécurité :Restauration de sauvegarde :Interface Utilisateur :Bien qu’Apache met en avant de nombreuses fonctionnalités qui ne manqueront pas de satisfaire plus d’un utilisateur, certaines personnes par contre pointent du doigt plusieurs défauts dans ce logiciel de visioconférence. Entre autres défauts, ces utilisateurs mettent en avant le manque de cohésion au niveau de l’interface utilisateur. Selon ces derniers, l’intégration éparse des fonctionnalités dans le logiciel donne l’impression que chaque développeur a travaillé de son côté et a choisi de placer au hasard un bouton pour intégrer sa fonctionnalité dans le logiciel. Pour un autre internaute, OpenMeetings « est vraiment un dépotoir de choses aléatoires ». Il ajoute ceci : « j’ai l’impression que c’est surtout un professeur qui met en œuvre au hasard quelque chose pour justifier sa position dans une université, le fait approuver par Apache, obtient plus de prestige et permet aux étudiants d’ajouter des éléments aléatoires chaque année. Tout est tellement peu cohérent en soi ou dans son ensemble ». Pour un projet open source de cette taille et qui plus est de la fondation Apache, l’on devrait avoir un produit avec une interface d’un certain niveau, fait remarquer un utilisateur.Pour d’autres utilisateurs, l’interface d’OpenMeetings donne l’impression que le logiciel date des années 2008, et même avec la dernière mise à jour effectuée. Ils précisent qu’il a un design qui ressemble beaucoup à ce que l’on trouve dans Windows XP. D’autres vont plus loin et avancent de manière ironique que l’interface d’OpenMeetings leur rappelle vaguement certaines interfaces austères écrites sur MSDOS, avant que Windows ne devienne populaire.À la suite de ces commentaires, certains intervenants relèvent que l’idée d’avoir une alternative open source est bonne, mais ce logiciel part déjà avec de gros handicapes quand on sait qu’il a en face de lui des logiciels comme Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, etc. Fournir de nombreuses fonctionnalités n’est pas mauvais, mais il serait plaisant d’harmoniser l’intégration de ces fonctionnalités et d’embellir l’interface pour la rendre un petit peu attrayante, soutient un utilisateur.Pour certains développeurs de la communauté open source, c’est là le défaut des projets open source. L’incapacité à attirer des concepteurs UI/UX. Un internaute relève les difficultés suivantes :Pour d’autres utilisateurs, il existe de nombreux open source qui ont fière allure. Nous avons notamment Gitlab, Firefox, VLC, Blender, VScode ou BBB, Jitsi Meet (pour la visioconférence). Toutefois, il convient de préciser que ces projets open source sont détenus et soutenus par de véritables entreprises et non pas seulement par la communauté open source.Source : Apache OpenMeetings Avez-vous testé OpenMeetings ? Comment le trouvez-vous ?Selon vous, les reproches dressés contre OpenMeetings par les utilisateurs sont-ils réels ? ou sont-ce seulement des commentaires provenant d’utilisateurs capricieux ?