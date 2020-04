Appels audio

Appels vidéo et présentations

Solutions de messagerie instantanée

La pandémie de COVID-19 est à l’origine d'énormes changements dans la façon dont les gens travaillent, jouent et communiquent. Depuis son déclenchement, elle a imposé ce qui est désormais considéré comme la plus grosse expérience de collaboration en ligne entre individus. Les applications de vidéoconférence ont le vent en poupe.Dans ce lot, Zoom avec ses (désormais) plus de 200 millions d’utilisateurs quotidiens a mauvaise presse. Alors que le mois précédent tirait à son terme, l’éditeur de l’application de vidéoconférence a dû procéder au retrait du SDK Facebook qui transférait les données des utilisateurs vers le réseau social. Il est d’ailleurs sous le coup d’une action collective en justice pour cette affaire. À date, des rapports additionnels qui laissent croire que l’éditeur a la capacité d’espionner les réunions de groupe ont filtré. C’est autant d’exemples qui illustrent, d’après la Free Software Foundation. En effet, la Fondation du logiciel libre définit les logiciels propriétaires comme ceux qui ne respectent pas la liberté de leurs utilisateurs ou qui mettent ces derniers sous le pouvoir des éditeurs, ce qu’elle considère comme une injustice. Dans des cas comme celui de Zoom, l’insécurité est une forme d’injustice à l’endroit des utilisateurs que la FSF condamne. C’est la raison pour laquelle elle procède à la publication d’une liste d’outils logiciels libres qui permettent de garder le contact avec ses proches.c’est un logiciel libre de voix sur IP. Son usage principal est la communication pendant les parties de jeu en réseau. Les clients sont disponibles pour tous les principaux systèmes d'exploitation. D’après la FSF, les réunions qui mobilisent de nombreux utilisateurs ont tendance à ne pas trop solliciter le réseau.c’est un autocommutateur téléphonique privé (PABX) libre et propriétaire (publié sous double licence GPLv2 ou commerciale) pour systèmes GNU/Linux. La Free Software Foundation s’en sert pour la gestion de ses lignes téléphoniques : messagerie vocale, files d’attente, agents d’appels, musiques d’attente, mises en garde d’appels, distribution d’appels, etc.c’est une solution de vidéoconférence libre qui s’appuie sur WebRTC. Elle permet aux utilisateurs de partager leur écran de la même manière que sous Zoom. Son utilisation requiert de paramétrer un serveur central pour coordonner les participants à des appels ainsi que les salles.c’est une solution logicielle libre pour passer des appels téléphoniques via Internet en s’appuyant sur un ordinateur à usage général plutôt que du matériel dédié. Elle est compatible Session Initiation Protocol (SIP) et disponible sous Linux, Windows, OS X, iOS et Android.depuis 2016, on fait référence à ce logiciel sous le nom OBS Studio. Il s'agit d'un outil libre permettant de diffuser en continu des vidéos à partir de plusieurs entrées vers une source Web, que ce soit en combinant une webcam avec des diapositives de conférence ou même un jeu libre. OBS Studio est disponible Windows, macOS et Linux.c’est un protocole de messagerie instantanée basé sur XML. C’est la solution de messagerie instantanée de la Free Software Foundation qui s’en sert pour une raison principale dont elle fait mention : tous les contenus (chiffrés avec la clé privée de chaque membre de son personnel) transitent par le biais de serveurs sous son contrôle.la FSF recommande de s’appuyer sur ce service auquel des plus connus comme Messenger et Slack empruntent beaucoup. IRC est un protocole de la couche application qui permet à de tiers de communiquer via des contenus textuels. Les communications en groupe dans certains forums en ligne s’appuient sur ce dernier. De nombreux clients IRC sont disponibles pour chaque système d’exploitation majeur : The Lounge, Pidgin, etc.Du courriel chiffré au partage de fichiers, la Free Software Foundation propose également une panoplie de solutions libres : email GPG, Discourse, Etherpad, NextCloud, Up1, etc.Grosso modo, c’est un petit échantillon de logiciels libres que la FSF propose et dont la plupart a fait l’objet de tests lors de la conférence LibrePlanet 2020 qui s’est tenue en ligne. Les solutions mises en avant l’ont été parce qu’elles offrent pour la plupart la possibilité d’un auto-hébergement. Une liste plus fournie est disponible sur le site dédié libreplanet.org.Source : Free Software Foundation De quels outils vous servez-vous dans cette liste de la Free Software Foundation ?Êtes-vous aussi d’avis que cette pandémie peut aider à rendre justice (en matière d’aura) aux logiciels libres ?