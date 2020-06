La tendance à l'utilisation de logiciels libres sur les ordinateurs du gouvernement s'accélère en Allemagne. Au cours des négociations de coalition dans la ville-État de Hambourg, les responsables politiques ont déclaré qu'ils étaient prêts à commencer le remplacement des logiciels de Microsoft par des logiciels open source dans la fonction publique. Cette déclaration s'inscrit dans le cadre d'un accord de coalition de 200 pages entre le parti social-démocrate et le parti Vert. Elle définira la manière dont Hambourg sera gérée pour les cinq prochaines années.La déclaration a été présentée le 02 juin dernier, mais n'a pas encore été signée. Les partis politiques en charge à Hambourg sont les mêmes que ceux de Munich, qui ont récemment accepté de revenir aux logiciels open source de cette ville.« Avec cette décision, Hambourg rejoint un nombre croissant d'États et de municipalités allemands qui se sont déjà engagés sur cette voie. La décision de Hambourg est néanmoins remarquable, car la ville a toujours été très fortement orientée vers Microsoft », a déclaré Peter Ganten, président de l'Open Source Business Alliance (OSBA) basé à Stuttgart. Il fait référence à des décisions similaires prises dans le Schleswig-Holstein, en Thuringe, à Brême, à Dortmund et à Munich.« A l'avenir, nous aspirons à avoir plus de logiciels open source dans les systèmes de gestion numérique et nous voulons également développer notre propre code, qui restera ouvert. Hambourg veut être un exemple de premier plan en matière d'indépendance numérique » , a écrit le responsable de la branche locale des Verts de Hambourg-Mitte, Farid Mueller, sur son site Internet.« Les fonctionnaires municipaux veulent également essayer de mieux comprendre les logiciels proprietaires, soit par des moyens légaux, soit dans le cadre d'appels d'offres du conseil municipal », a ajouté Mueller. Pour son parti écologiste, cette étape est particulièrement importante, car elle permet de mieux analyser la consommation d'énergie des services numériques.« Les autorités de Hambourg pourraient également développer leurs propres versions de l'intelligence artificielle. Mais cela aussi doit rester ouvert. Tout le monde, des fonctionnaires au grand public, doit savoir comment elle fonctionne », a déclaré Mueller lors d'une interview fin mai, après les négociations de la coalition.Ceci pourrait bien impliquer l'introduction d'un système de bureautique open source basé sur le cloud appelé Phoenix pour l'usage du parlement local de Hambourg. Tout changement sera d'abord volontaire.Selon l'OSBA, « ce n'est pas une mauvaise approche que de commencer lentement. Mais à long terme, pour des raisons de coûts, d'acceptation des utilisateurs et de synchronisation, Hambourg devrait s'appuyer sur un environnement informatique plus uniforme pour la plupart des employés », affirme Ganten.Dans un avenir proche, la préférence pour l'open source devra être inscrite dans les appels d'offres publics, et Hambourg devra également coordonner ses efforts avec d'autres municipalités et États afin de « ne pas réinventer la roue encore et encore, comme cela s'est produit occasionnellement dans le passé », note Ganten.Le logiciel Phoenix dont parlent les politiciens de Hambourg est fourni par Dataport, une institution à but non lucratif qui fonctionne sous mandat du gouvernement pour créer des logiciels libres pour la fonction publique allemande.Un porte-parole de Dataport, Britta Heinrich, explique que Phoenix se présente sous la forme de plusieurs modules différents. Jusqu'à présent, les modules de messagerie et de vidéoconférence sont utilisés dans une poignée d'établissements d'enseignement à Hambourg et dans l'État du Schleswig Holstein, où se trouve le siège de Dataport.Phoenix est basé sur un système de cloud privé qui peut être exécuté à partir des propres serveurs de Dataport ou des systèmes internes d'un utilisateur. Le développement et le déploiement d'autres modules conviviaux pour le bureau ont été retardés en raison de la pandémie du COVID-19, explique Heinrich. Phoenix inclura à terme le traitement de texte, la comptabilité et les calendriers.« Nous envisageons cependant que les choses vont se poursuivre pendant le reste de l'année. L'une des idées de base de Phoenix est la coopération entre les différentes autorités. La survie de la plate-forme dépendra du nombre de personnes qui l'utiliseront et la développeront. Et c'est ce qui fait la particularité de cette décision de Hambourg », poursuit Heinrich.Un porte-parole de Microsoft a déclaré au site technologique allemand Heise que l'entreprise ne considérait pas le désir d'avoir plus de logiciels libres comme une attaque contre elle-même. Microsoft utilise et développe actuellement de nombreux logiciels open source et se félicite de la concurrence loyale, ajoute le porte-parole.Sources : NDR, Que pensez-vous de la décision des autorités de la ville de Hambourg ?Pensez-vous que Hambourg ira jusqu’au bout de son initiative et cette déclaration qui découle de l’accord de coalition sera signé ?Quelle est votre opinion sur les questions de passage des solutions logicielles propriétaires à celles dites libres ?