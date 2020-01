Licences open source 2020 : les licences permissives en croissance continue, tandis que les licences copyleft connaissent un lent déclin, Selon un rapport 0PARTAGES 3 0 Au fur et à mesure que les organisations de tous les secteurs ont progressivement adopté l'utilisation de l’open source, certains projets de l’open source sont devenus de grandes entreprises, ramenant au premier plan le débat sur cette catégorie de licence. Alors qu’une année prend fin et qu’une nouvelle commence, l’équipe de recherche de WhiteSource, une plateforme de gestion de la sécurité et de la conformité des licences open source, a recueilli des données dans sa base de données, pour savoir quelles étaient les licences open source les plus populaires en 2019.



L’analyse des informations, qui comprennent plus de 4 millions de pacquages et 130 millions de fichiers open source couvrant plus de 200 langages de programmation, a montré que l'utilisation des licences open source permissives continue d'augmenter, tandis que l'utilisation des licences copyleft, et de la famille GPL en particulier, continue de diminuer. Les résultats ont révélé que la licence MIT conserve la tête du top 10 des licences open source les plus utilisées. Les informations ont également permis à l’équipe de recherche de WhiteSource de prévoir la tendance d’utilisation en 2020.





Croissance continue des licences open source permissives



Une licence open source permissive est une licence open source qui impose des restrictions minimales sur la manière dont les autres peuvent utiliser les composants open source. Ce type de licence permet divers degrés de liberté pour utiliser, modifier et redistribuer le code source ouvert, autorisant son utilisation dans des travaux dérivés propriétaires et n'exigeant presque rien en retour.



Selon WhiteSource, l'utilisation de cette catégorie de licences open source est toujours en hausse, et poursuit la tendance observée depuis 2018. Selon les données de 2019, 67 % des composants open source ont des licences permissives. Ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport aux 64 % de l'année précédente. Seulement 33 % des 10 licences open source les plus populaires sont des licences copyleft, contre 36 % en 2018 et 59 % en 2012. Ces chiffres montrent que les développeurs et les organisations continuent à préférer les licences permissives, a estimé l’équipe.



Parmi les licences open sources permissives, les licences MIT et Apache 2.0 occupent à nouveau la première et la deuxième place dans le top 10 des licences open source les plus populaires de l'année 2019 de WhiteSource. Toutes deux ayant acquis 1 % par rapport à l'année d’avant.





Le rapport de WhiteSource attribue cette tendance à l'augmentation continue de l'utilisation de l’open source. L'open source est devenu un courant dominant, et la communauté de l'open source est adoptée et soutenue par la communauté des logiciels commerciaux. Selon l’équipe de recherche, « Avec des sociétés comme Microsoft et Google qui soutiennent certains grands projets de logiciels libres, la mentalité "nous" contre "eux" qui régnait aux premiers jours de l'open source est révolue depuis longtemps. Dans l'intérêt de cette large coopération et pour encourager l'utilisation de l’open source, des licences permissives sont en train de gagner du terrain ».



Pour rappel,



WhiteSource explique aussi la croissance de l’open source permissive par le fait que les utilisateurs choisissent les composants avec les licences qui semblent avoir moins de conditions. Les composants open source de cette catégorie semblant offrir à tous une solution simple, en réduisant au minimum les problèmes de conformité des licences de logiciels open source pour les services juridiques.



La licence open source du MIT continue la course au sommet du top 10



Selon le rapport, la licence du MIT, avec 27 %, reste en tête de la liste des licences open source les plus populaires. Cette tendance ne devrait surprendre personne, selon le rapport, car la licence est en hausse sur GitHub depuis 2015. Les développeurs choisissent la licence du MIT parce qu’« elle est courte et pertinente. Elle indique aux utilisateurs en aval ce qu'ils ne peuvent pas faire, elle inclut une notice de copyright (paternité) et elle rejette les garanties implicites (acheteur, attention). Il s'agit clairement d'une licence optimisée pour les développeurs. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en droit pour la comprendre, et la mise en œuvre est simple », a déclaré Ben Balter, avocat, développeur open source et directeur de la gestion des produits chez GitHub.





Selon le site choosealicense.com de GitHub, la licence du MIT « permet aux gens de faire ce qu'ils veulent avec votre code, à condition qu'ils vous renvoient l'attribution et ne vous tiennent pas pour responsable ». Il y a deux ans, Facebook a très publiquement remplacé la licence de React par une licence du MIT, d’après WhiteSource. D'autres projets open source populaires sous licence MIT sont Angular.js, rails, et .NET Core.



La licence Apache 2.0 continue également sa croissance



En 2019, la popularité de la licence permissive Apache 2.0 a continue de croître, en gagnant 1 % et en conservant la deuxième position avec 23 %. En 2017, selon le classement de WhiteSource, la licence Apache 2.0 a bouleversé les choses en faisant un bond à la deuxième place de la liste des 10 meilleures licences open source, remplaçant la licence copyleft GPL 3.0.



Selon le rapport, la licence Apache 2.0 exige la préservation des droits d'auteur et des notices de licence, prévoit l'octroi exprès de droits de brevet et permet de distribuer les œuvres sous licence, les modifications et les œuvres de plus grande envergure sous des conditions différentes et sans code source. Apache 2.0 est la licence d'un certain nombre de projets open source populaires, y compris Kubernetes, Swift et PDF.js.





Le lent déclin des licences open source GNU GPL



L’utilisation des licences copyleft GPLv3 et GPLv2 a baissé de nouveau en 2019, d’après WhiteSource. La GPLv3 est toujours en troisième position, mais elle a encore perdu 3 % pour s’établir à 13 %, contre 16 % en 2018. La GPLv2 a également conservé sa quatrième place, conservant les 10 % depuis 2018. Les licences GPL v3.0, GPL v2.0 et LGPLv2.1, qui sont toutes arrivées dans le top 10, ont obtenu un total de 28 % de toutes les licences du top 10, ce qui marque un déclin continu de la popularité de la famille des licences GNU GPL. Selon le rapport, cette tendance devrait continuer dans les années à venir.



Selon les conditions des licences GPL, lorsque les utilisateurs incorporent un composant sous l’une des licences de cette catégorie, ils doivent en publier le code source, ainsi que les droits de modification et de distribution de l'ensemble du code. Il faut noter que le code source doit également être publié sous la même licence GPL. Selon le rapport, bien que de nombreux codes source ont été mis à disposition depuis lors, les chiffres montrent que la GNU GPL est évitée par de nombreuses entités commerciales qui prennent une place beaucoup plus centrale dans la communauté du logiciel libre d'année en année.





Que réserve l’avenir pour les licences open source en 2020 ?



Les développeurs et les organisations commerciales choisissent les composants open source qui leur permettent de créer des produits qui peuvent prospérer dans l'écosystème open source. Avec la richesse des licences open source existantes, il semble que les utilisateurs choisissent les plus permissives, qui contiennent moins d'exigences et de restrictions, d’après le rapport.



Selon l’équipe de recherche de WhiteSource, au fur et à mesure que l'utilisation de l'open source se développe, les organisations sont en train de réfléchir à la manière d'adopter la communauté open source et de mettre à jour leurs modèles commerciaux pour rester en tête. WhiteSource recommande aux organisations de respecter leur part du marché et de s'assurer qu'elles savent quelles licences open source elles utilisent et qu'elles respectent leurs exigences.



De même, la communauté open source fait de son mieux pour s'assurer que l'open source est facile à adopter et à s’y conformer. Toutefois, le rapport prévoit que la tendance au déclin de la famille des licences GNU GPL devrait continuer en 2020.



Un commentateur du rapport croit que le succès des licences permissives repose sur le fait que les entreprises ont tendance à ouvrir leurs bibliothèques open source qu’elles veulent toujours pouvoir incorporer dans leurs produits propriétaires. En outre, selon lui, « la proportion de logiciels sous licence de type "copyleft" n'a pas diminué, mais seulement que la proportion de logiciels sous licence permissive a augmenté ».



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Que pensez-vous des raisons fournies par le rapport de la croissance des licences permissives et du déclin des licences copyleft ?

Que pensez-vous de l’avenir de l’open source ?



