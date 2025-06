ArduPilot : un logiciel open source détourné à des fins militaires

Wow. Ardupilot powered drones just took out half the Russian strategic bomber fleet. https://t.co/5juA1UXrv4 — Jason Short (@jason4short) June 1, 2025

Quelques éléments importants sur le fonctionnement du logiciel

18 years after @Jrdmnz @jason4short and I created ArduPilot, here it is destroying large parts of the Russian air force. Crazy https://t.co/2SfPQHrcuA — Chris Anderson (@chr1sa) June 1, 2025

Les implications éthiques de la militarisation du logiciel ArduPilot

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les créateurs d'ArduPilot ont été impressionnés par l'attaque. « C'est ArduPilot, lancé depuis ma cave il y a 18 ans. C'est fou ! », a écrit Chris Anderson dans un commentaire sur LinkedIn, sous les images de l'attaque. Sur X (ex-Twitter), il a tagué ses co-créateurs Jordi Muñoz et Jason Short dans un billet.En réponse à Chris Anderson, Jason Short a écrit : « en un million d'années, je n'aurais jamais prédit une telle issue. Je voulais juste faire des robots volants. Les drones propulsés par Ardupilot viennent d'éliminer la moitié de la flotte de bombardiers stratégiques russes ». L'attaque ukrainienne illustre comment la militarisation des drones grand public est devenue un moyen de fabriquer à faible coût des armes capables de causer des dégâts énormes à l'ennemi.Les drones deviennent omniprésents sur les théâtres d'opérations, comme le démontre la guerre entre la Russie et Ukraine. Le 1er juin 2025, le service de sécurité d'Ukraine (SBU) a lancé une opération d'envergure appelée « Spider Web », un assaut coordonné contre des cibles russes. Le SBU dit avoir préparé l'opération pendant plus d'un an. Et l'opération a été menée à l'aide d'un logiciel source de pilotage de drones, ArduPilot, vieux de près de 20 ans.ArduPilot est un système logiciel open source qui tire son nom des systèmes matériels Arduino avec lesquels il a été conçu à l'origine. Tout a commencé en 2007 lorsque Chris Anderson a lancé le site Web DIYdrones.com et a bricolé un système de pilotage automatique de drone à partir d'un ensemble Lego Mindstorms. DIYdrones est devenu un lieu de rencontre pour les passionnés de drones. (Chris Anderson est aussi l'ancien rédacteur en chef de Wired.)Deux ans après l'envol du drone Lego de Chris Anderson, un pilote de drone nommé Jordi Muñoz a remporté un concours de véhicules autonomes avec un petit hélicoptère volant en autopilote. Jordi Muñoz et Chris Anderson ont fondé 3DR, une des premières entreprises de drones grand public, et ont publié les premières versions du logiciel ArduPilot en 2009. ArduPilot a évolué au cours de la décennie suivante, perfectionné par plusieurs passionnés.Comme de nombreux logiciels open source, ArduPilot est libre et peut être modifié à toutes sortes de fins. Dans le cas présent, le programme a contribué à l'une des séries de petites frappes de drones les plus complexes de l'histoire du monde. Un cas d'utilisation qui ne répond pas forcément à son but original.Le site Web du projet indique qu'ArduPilot permet « la création et l'utilisation de systèmes de véhicules sans pilote autonomes » et fiables pour le bénéfice pacifique de tous et que certains de ses cas d'utilisation sont la recherche et le sauvetage, le véhicule sous-marin téléopéré (ROV), la cartographie 3D, la vue à la première personne [vol], et les tondeuses et tracteurs autonomes. Il ne souligne pas que l'Ukraine l'a réutilisé dans le cadre de la guerre.ArduPilot peut se connecter à un drone bricolé, afficher une carte de la zone dans laquelle il se trouve et qui est connectée au GPS, et indiquer au drone de décoller, de voler et d'atterrir. Un pilote de drone peut utiliser ArduFlight pour créer une série de points de repère que le drone suivra en traçant sa trajectoire du mieux qu'il peut. En outre, même lorsque le drone ne vole pas en pilote automatique, il dispose de fonctions d'assistance qui sont utiles.ArduPilot peut prendre en charge des tâches telles que la stabilisation d'un drone dans les airs pendant que le pilote se concentre sur son prochain objectif. Les pilotes peuvent passer en mode « flânerie », par exemple, s'ils ont besoin de s'éloigner ou d'effectuer une autre tâche, et il dispose de modes de sécurité qui maintiennent le drone en altitude en cas de perte de signal. Le logiciel évolue et de nouvelles capacités sont ajoutées régulièrement.Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la préparation de l'attaque a duré un an et demi. Il a également affirmé que le bureau ukrainien chargé de l'opération en Russie se trouvait en face d'un quartier général des services de renseignement russes. « Au total, 117 drones ont été utilisés dans l'opération, avec un nombre correspondant d'opérateurs de drones impliqués », a déclaré Volodymyr Zelensky dans un message sur l'attaque.« 34 % des porte-missiles de croisière stratégiques stationnés dans les bases aériennes ont été touchés. Notre personnel a opéré dans plusieurs régions de Russie, dans trois fuseaux horaires différents. Et les personnes qui nous ont aidés ont été retirées du territoire russe avant l'opération, elles sont maintenant en sécurité », a-t-il déclaré. Le SBU ukrainien a également revendiqué l'attaque et a expliqué comment il l'avait préparée durant de longs mois.Selon le récit, au cours des 18 derniers mois, il a fait entrer en Russie des hangars mobiles et des camions remplis de quadcoptères chargés d'explosifs dans des camions et des conteneurs d'expédition. Les hangars avaient de faux toits garnis de quadcoptères. Au signal, les camions et les toits s'ouvraient et les drones s'envolaient. De nombreux clips vidéo diffusés sur Internet montrent que les vols ont été effectués à l'aide du logiciel ArduPilot.L'opération ukrainienne « Spider Web » illustre la façon dont des technologies open source, conçues initialement pour des usages civils, peuvent être détournées pour des applications militaires, posant des questions éthiques sur la responsabilité des développeurs. Elle illustre également l'évolution de la guerre moderne, où des outils accessibles et très peu coûteux peuvent infliger des dommages significatifs à des infrastructures militaires sophistiquées.Les développeurs actuels d'ArduPilots n'ont pas répondu à la demande de commentaire de 404 Media, mais l'un d'entre eux a parlé de l'attaque sur le subreddit /r/ArduPilot. Il a déclaré que les développeurs d'ArduPilots sont au courant de la militarisation du logiciel et que l'équipe ne commentera pas cela.[QUOTE=Un membre de l'équipe d'ArduPilot]ArduPilot est conscient de cette utilisation, ce n'est pas la première fois et ce ne sera probablement pas la dernière. Nous ne discuterons pas ou ne débattrons pas de notre position, nous [nous concentrons] sur le fait de vous donner les meilleurs outils pour déplacer vos [véhicules] en toute sécurité. Telle est notre mission. Le reste est pour l'ONU ou tout autre organisme capable de traiter les questions[/véhicules]...