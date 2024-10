Des panneaux d'affichage à San Francisco dénoncent les entreprises technologiques qui ne contribuent pas financièrement aux projets open source qu'elles utilisent

La genèse de l'Open Source Pledge

Le lancement Open Source Pledge

Payer directement les mainteneurs.

Le faire de manière durable et l'adapter à notre croissance.

Un appel audacieux à la responsabilisation

Réponses mitigées des entreprises

Des entreprises égoïstes ou pragmatiques ?

Un avenir incertain mais prometteur

L'Open Source Pledge a été lancé il y a quelques semaines à peine. L'objectif est de persuader les entreprises utilisant du code open source de verser une contribution annuelle de 2 000 dollars par développeur pour soutenir les projets open source. Jusqu'à présent, 25 entreprises ont signé la promesse, mais Chad Whitacre, co-fondateur du projet et responsable de l'open source chez Sentry, vise les grands noms de la technologie.Whitacre souligne que ces géants de la technologie dépensent des millions de dollars dans divers domaines et devraient également investir dans le soutien des développeurs open source, sans lesquels nombre de leurs produits et services ne pourraient fonctionner efficacement. Pour lui, il s'agit de justice et de reconnaissance envers ceux qui travaillent dans l'ombre pour améliorer et maintenir le code open source.C'est par la voix de David Cramer que l'initiative a été lancée. Ci-dessous un extraitAujourd'hui, nous lançons officiellement l'Open Source Pledge.Le Pledge est né d'une idée il y a quelques années : et si nous pouvions contribuer à l'Open Source au nom de tous les employés de Sentry ? Nous avons lancé un certain nombre d'idées sur la façon dont nous pourrions le faire, mais aucune d'entre elles n'a semblé atteindre le niveau d'impact que nous souhaitions. Nous avons toujours eu deux objectifs principaux :Mes premières réflexions dans ce domaine portaient sur une forme d'abondement des dons. L'espoir était de pouvoir prendre quelque chose comme GitHub Sponsors et d'égaler les contributions des employés aux mainteneurs Open Source. Cela posait un certain nombre de défis, mais le plus grand risque était la participation. Tout le monde ne s'intéresse pas à l'Open Source (et c'est très bien ainsi !), et l'appariement des dons s'effondre en cas de participation réduite. Au lieu de cela, nous avons décidé de procéder à un financement direct, en fonction d'un certain nombre d'éléments (notre graphique de dépendance, les projets sur lesquels les gens ont voté, et les conseils des responsables techniques).C'est ce programme que nous avons publiquement mis en œuvre pendant trois années consécutives. Chaque année, nous avons augmenté le montant du financement en fonction de la croissance financière de Sentry. C'est devenu une telle évidence pour les dirigeants de Sentry que nous avons augmenté le financement chaque année, même au-delà de nos objectifs initiaux. Forts de ce succès, nous avons décidé d'appliquer ce programme, de le codifier et de le proposer à d'autres entreprises pour voir si nous pouvions en faire quelque chose de plus grand.Alors que nous commencions à parler de ce sujet, à réfléchir à la façon dont nous pourrions le transformer en quelque chose de plus grand avec plus d'impact, je me suis souvenu d'un certain nombre de scénarios que j'avais personnellement vécus en parlant avec d'autres fondateurs. J'interviens régulièrement lors d'événements divers, dont beaucoup font une large place à l'Open Source. Il s'agit généralement de fondateurs financés par le capital-risque qui racontent pourquoi l'Open Source est important pour leur entreprise, pourquoi ils y croient et investissent dans ce domaine. Une chose qui a été communément exprimée par ces personnes était les défis de durabilité dans l'industrie. « Génial ! » Je me suis dit : « Nous avons une solution ! »Pas un seul de ces fondateurs n'a fait plus que parler du problème. Bien sûr, ils ont peut-être versé quelques dollars à l'une des grandes fondations, et ils financent presque certainement des investissements dans leur propre écosystème (leurs intérêts commerciaux). Malheureusement, ils font rarement quelque chose de mesurable qui améliore la chose dont ils prétendent se préoccuper si profondément. Pire encore, certaines de ces personnes (souvent issues des plus grandes entreprises technologiques) ont une liste interminable d'excuses pour expliquer pourquoi il est difficile de donner de l'argent aux gens.Nous avons donc décidé d'essayer de faire quelque chose à ce sujet. Ce quelque chose, c'est l'Open Source Pledge. Nous ne pensons pas que ce soit la seule solution, ni la seule façon de rendre la pareille, mais nous pensons que donner de l'argent aux mainteneurs est une façon appropriée de les remercier, de reconnaître leur travail acharné, la valeur qu'ils créent pour vous. Peut-être, juste peut-être, ferons-nous notre part pour encourager les mainteneurs à continuer à nous supporter dans l'énorme écosystème dont nous dépendons.Les automobilistes qui traversent San Francisco ont une nouvelle distraction à prendre en compte : des panneaux d'affichage qui dénoncent les entreprises qui ne paient pas pour le code source ouvert qu'elles utilisent. Ces panneaux sont l'œuvre de l'Open Source Pledge, qui demande aux entreprises qui utilisent le code source ouvert de s'engager à verser 2 000 dollars par développeur pour soutenir les projets qui développent le code.Les panneaux d'affichage de San Francisco sont une manière audacieuse et directe de capter l'attention du public et de mettre la pression sur les entreprises technologiques. Ils rappellent constamment aux passants l'importance de soutenir les développeurs open source, espérant que cette visibilité médiatique incitera les entreprises à s'engager dans l'initiative.Jusqu'à présent, 25 entreprises se sont engagées, mais Chad Whitacre, cofondateur du projet, souhaite que de plus grandes entreprises paient également leur contribution.Whitacre, dont le travail quotidien consiste à diriger le service open source de l'entreprise de surveillance d'applications Sentry, a déclaré que son employeur avait mis en place depuis trois ans un système de rémunération des développeurs qui assurent la maintenance et la mise à jour du code open source : « Nous versons des dollars par développeur, l'idée étant que ce sont les développeurs et les ingénieurs logiciels d'une entreprise qui bénéficient le plus de l'open source, qui deviennent plus productifs grâce à l'open source », a-t-il déclaré.« J'ai eu une conversation avec un représentant d'une grande entreprise et il m'a dit : Chad, tu me demandes de dépenser dix millions pour des mainteneurs ». Whitacre a confirmé cette demande et a souligné que l'entreprise « dépense de toute façon dix millions pour quelque chose ».La question de la rémunération des développeurs de logiciels libres est parfaitement illustrée par la bande dessinée classique xkcd 2347 de Randall Munroe, intitulée Dependency, qui souligne que les logiciels essentiels peuvent souvent être maintenus par une seule personne - qui mérite d'être soutenue, étant donné l'ampleur de la dépendance à l'égard de son travail.Certaines entreprises, comme le détaillant américain Target, ont commencé à financer le développement de logiciels libres selon les mêmes principes que le programme d'engagement, et la bourse en ligne indienne Zerodha s'est engagée à verser un million de dollars par an pour soutenir les programmes de logiciels libres.Pour l'instant, la plupart des entreprises ayant rejoint l'initiative sont de petites startups, enthousiastes à l'idée de soutenir la communauté open source. Toutefois, les grandes entreprises technologiques restent muettes sur le sujet. Certaines pourraient craindre les implications financières ou estimer qu'elles contribuent déjà suffisamment d'une manière ou d'une autre.L'équipe de l'Open Source Pledge souhaite que davantage d'entreprises fassent de même : « Ces panneaux d'affichage sont manifestement un moyen insolent d'attirer l'attention des gens, et ils fonctionnent », a confié Whitacre. « J'ai bon espoir que, si nous persistons, dans cinq ans, Microsoft, Google et Facebook nous rejoindront.Mais Whitacre admet que ce résultat prendra du temps. La plupart des entreprises qui s'inscrivent actuellement ont tendance à être des startups plus petites - peut-être des séries B et C de financement.« Nous commençons avec cette tête de pont, avec cette approche très ciblée », a déclaré Whitacre.On pourrait se demander si les grandes entreprises sont égoïstes ou simplement pragmatiques en choisissant de ne pas soutenir l'Open Source Pledge. D'un côté, ces entreprises profitent largement du code open source, souvent essentiel à leurs opérations. En ne contribuant pas financièrement, elles laissent entendre que les développeurs open source peuvent continuer à travailler bénévolement, une position qui peut paraître injuste.D'un autre côté, on pourrait arguer que les entreprises ont déjà des budgets serrés et des priorités multiples. Pour certaines, investir dans l'open source peut ne pas sembler être une priorité immédiate. Il est également possible qu'elles participent d'autres manières, telles que la contribution directe de code, l'embauche de développeurs open source, ou le financement de projets spécifiques.L'initiative de Whitacre est certes un pas dans la bonne direction pour encourager les entreprises à soutenir l'open source. Cependant, pour qu'un changement durable s'opère, il faudra plus de sensibilisation et une pression constante de la communauté technologique et du public. Les panneaux d'affichage de San Francisco sont un début prometteur, mais le véritable succès viendra avec le soutien massif et visible des grandes entreprises technologiques.Sources : Open Source Pledge ( 1 2 ), Dependency Que pensez-vous de ce type d'initiative ?Pensez-vous que les grandes entreprises technologiques devraient être tenues de contribuer financièrement aux projets open source qu'elles utilisent ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Selon vous, quelles pourraient être les conséquences positives et négatives d'une telle contribution obligatoire ?Comment les développeurs open source peuvent-ils mieux faire valoir l'importance de leur travail auprès des grandes entreprises ?Avez-vous des exemples de grandes entreprises qui soutiennent déjà de manière significative les projets open source ? Quels sont les bénéfices pour elles ?Pensez-vous que d'autres formes de soutien, comme l'embauche de développeurs open source ou la contribution de code, sont suffisantes ?Selon vous, quelle serait la meilleure manière d'inciter les grandes entreprises à s'engager davantage dans le financement des projets open source ?