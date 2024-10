Historique et contexte

winamp-how-bout-i-fork-anyway

winamp-but-forked-lol

wompwomp (utilisé pour commenter quelque chose de mauvais ou de décevant qui s'est produit ou est en train de se produire, généralement sur le ton de l'humour)

winamp-fork-wait-a-minute

winamp-butitsactuallycopyleft

Moins d'un mois plus tard, le dépôt est supprimé

De larges portions du code d'autres projets, proposées sous d'autres licences plus robustes, ont apparemment été incluses (puis supprimées) dans le dépôt de Winamp.

Le code original de Winamp a pu laisser échapper le code source du logiciel serveur SHOUTcast.

En cherchant à supprimer les fichiers incriminés par une simple suppression au lieu d'un rebasage, Winamp les a laissés à la disposition de ceux qui connaissent les mécanismes de Git.

Des paquets propriétaires d'Intel et de Microsoft semblent également avoir été inclus dans les outils de build de la version.

Licence « collaborative »

Question : Maintenant que les sources de WinAMP ont été officiellement publiées, avez-vous envie d'y intégrer de nouvelles fonctionnalités ?



Réponse : Si j'avais un quelconque désir, il serait éteint par les termes de la licence, lol. Les termes sont complètement absurdes dans la façon dont ils sont écrits, par exemple « Vous ne pouvez pas créer, maintenir ou distribuer une version forkée du logiciel ». On peut donc dire qu'apporter des modifications serait considéré comme « créer une version forkée ». Mais même si l'on considère ces termes tels qu'ils sont probablement voulus (c'est-à-dire légèrement plus permissifs que la façon dont ils sont écrits), ils sont nuls. Non merci. Réponse : Si j'avais un quelconque désir, il serait éteint par les termes de la licence, lol. Les termes sont complètement absurdes dans la façon dont ils sont écrits, par exemple « Vous ne pouvez pas créer, maintenir ou distribuer une version forkée du logiciel ». On peut donc dire qu'apporter des modifications serait considéré comme « créer une version forkée ». Mais même si l'on considère ces termes tels qu'ils sont probablement voulus (c'est-à-dire légèrement plus permissifs que la façon dont ils sont écrits), ils sont nuls. Non merci.

Un lecteur déconnecté du temps

La décision de retirer le dépôt soulève plusieurs questions critiques

Conclusion et réflexions

Winamp, autrefois synonyme de musique numérique, avait été relancé pour profiter de l'énergie et des innovations de la communauté open source. Cependant, des problèmes sont apparus presque immédiatement après la publication du code. En cause, l'inclusion de portions de code de Shoutcast DNAS et de certains codecs de Microsoft et Intel, qui ont soulevé des questions de propriété intellectuelle. De plus, la licence Winamp Collaborative License (WCL) interdisait la création de forks, une pratique courante dans la communauté open source.L'interdiction des forks a été particulièrement mal perçue. Les développeurs ont exprimé leur mécontentement sur divers forums, soulignant que cette restriction allait à l'encontre des principes mêmes de l'open source. Certains ont décidé de troller en se lançant dans la multiplication de forks aux noms parfois drôles. Plus de 2 600 forks ont été créés avec des noms comme :Winamp, par l'intermédiaire de son propriétaire belge Llama Group, a mis en ligne le 24 septembre le code source de son « Legacy Player Code » afin que les développeurs puissent « apporter leur expertise, leurs idées et leur passion pour faire évoluer ce logiciel emblématique ».Moins d'un mois plus tard, ce dépôt a été entièrement supprimé, après avoir fait une assez mauvaise impression sur la communauté du logiciel libre suite à son étrange mélange de licences de code. Il y a eu également des découvertes surprenantes dans son code :Le code de Winamp a été mis à disposition fin septembre, mais il n'est pas très ouvert. En vertu de la « Winamp Collaborative License (WCL) Version 1.0.1 », il est interdit de « distribuer des versions modifiées du logiciel » en source ou en binaire, et « seuls les responsables du dépôt officiel sont autorisés à distribuer le logiciel et ses modifications ». En d'autres termes, tout le monde peut contribuer, mais uniquement au profit de Winamp.Justin Frankel, l'un des principaux développeurs du premier Winamp et fondateur de Nullsoft, qui a également créé le logiciel de streaming SHOUTcast, a été interrogé sur son site de questions-réponses au sujet de la contribution au code. Il a répondu que, même s'il en avait l'envie, les termes de la licence « sont complètement absurdes dans la manière dont ils sont écrits ». Même en les prenant « telles qu'elles ont probablement été conçues », Frankel a écrit qu'elles étaient « nulles ».Comme l'ont suggéré les nombreux fils de discussion GitHub, le codage a beaucoup évolué depuis l'apogée du lecteur Winamp de l'ère Windows-98, et Winamp semble avoir précipité son code sur une plateforme qu'il ne comprend pas vraiment.Winamp, qui a connu son apogée à l’ère de Windows 98 et des réseaux MP3 illégaux comme Napster, Limewire et Kazaa, tentait de se réinventer, offrant un moyen plus efficace d'organiser et de lire de la musique profondément compressée avec des métadonnées incorrectes. Après une fermeture du web en 2013 qui semblait inévitable avec le recul, les actifs de Winamp ont été rachetés par une société nommée Radionomy en 2014, et une nouvelle version devait sortir en 2019, qui visait à combiner les bibliothèques musicales locales avec le streaming web de podcasts et de radios.Il a fallu attendre 2022 pour voir une mise à jour majeure, mais Winamp est resté à bien des égards une application considérée comme étant ancienne, malgré la prise en charge des ajouts comme le support des NFT musicaux fin 2022.Dans son communiqué de presse sur la disponibilité du code, la société Llama Group SA, basée à Bruxelles et comptant une centaine d'employés (d'autres avancent le chiffre de 30), déclare que « des dizaines de millions d'utilisateurs continuent d'utiliser Winamp pour Windows chaque mois ». Elle prévoit de publier « deux versions officielles majeures par an avec de nouvelles fonctionnalités », ainsi que de proposer Winamp for Creators, destiné aux artistes ou aux labels pour gérer leur musique, les licences, la distribution et la monétisation sur diverses plates-formes.Winamp a effectivement reçu cette grande mise à jour en 2022, bien que l'application soit « encore à bien des égards une application ancienne », écrivait alors Andrew Cunningham d'Ars. La prise en charge des NFT musicaux a été ajoutée à la fin de l'année 2022.Llama Group semble avoir sous-estimé les défis liés à l'ouverture du code source de Winamp. Une meilleure préparation et une transparence accrue auraient pu prévenir certaines des critiques.La découverte de portions de code provenant d’autres projets sous des licences plus permissives, ainsi que des paquets propriétaires d’Intel et de Microsoft, soulève des questions sur la préparation et la gestion de cette publication. Ces anomalies pourraient indiquer un manque de rigueur dans le processus de nettoyage du code avant sa publication. De plus, elles posent des problèmes potentiels de conformité légale, qui pourraient nuire à la réputation de Winamp et de ses mainteneurs.La licence Winamp Collaborative License (WCL) Version 1.0.1, choisie pour cette publication, impose des restrictions sévères. Contrairement à d’autres licences open source plus permissives comme la GPL ou la MIT, la WCL interdit la distribution de versions modifiées du logiciel par des tiers. Cette restriction limite considérablement la capacité des développeurs à innover et à partager leurs améliorations avec la communauté. Certains critiques estiment que cette approche va à l’encontre des principes fondamentaux de l’open source, qui reposent sur la collaboration et le partage libre.La WCL, avec ses restrictions sur les forks, était en contradiction avec l'esprit open source, estiment certains critiques. Cette incompatibilité a non seulement frustré les développeurs mais a également limité les possibilités d'innovation collaborative.Même si Winamp a tenté de se réinventer avec des fonctionnalités modernes comme le support des NFT musicaux, il reste en grande partie un logiciel ancien. Les utilisateurs modernes, habitués à des lecteurs multimédias plus avancés et intégrés comme VLC ou Spotify, peuvent trouver Winamp obsolète. La question se pose donc de savoir si Winamp peut réellement retrouver sa place dans un marché dominé par des solutions plus innovantes et performantes.Une question qui va demeurer pour l'instant sans réponse : en retirant le dépôt, Llama Group a peut-être perdu une occasion précieuse de revitaliser Winamp avec l'aide de la communauté. Une approche plus inclusive et flexible aurait pu transformer cette tentative en succès.Malgré cette déconvenue, Winamp reste une figure emblématique de l'époque des MP3 et continue de vivre à travers ses applications web et mobiles. Cette situation rappelle néanmoins l'importance de bien comprendre les valeurs et les attentes de la communauté open source avant de s'y engager. Pour Llama Group, il s'agira peut-être d'une leçon précieuse pour de futures initiatives.Sources : Justin Frankel Quels souvenirs vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à Winamp? Avez-vous encore des fichiers MP3 qui traînent quelque part?Que pensez-vous de la décision de Llama Group de retirer le dépôt source GitHub de Winamp? Avaient-ils raison de le faire?Selon vous, quelles auraient été les meilleures solutions pour ouvrir le code source de Winamp tout en respectant les droits d'auteur et la communauté FOSS?Utilisez-vous encore des lecteurs audio de bureau ou avez-vous complètement migré vers des solutions en ligne et des applications mobiles?Comment percevez-vous l'évolution de la musique en ligne depuis l'époque de Winamp jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé, selon vous, pour le meilleur ou pour le pire?