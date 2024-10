Des découvertes surprenantes dans le code

De larges portions du code d'autres projets, proposées sous d'autres licences plus robustes, ont apparemment été incluses (puis supprimées) dans le dépôt de Winamp.

Le code original de Winamp a pu laisser échapper le code source du logiciel serveur SHOUTcast.

En cherchant à supprimer les fichiers incriminés par une simple suppression au lieu d'un rebasement, Winamp les a laissés à la disposition de ceux qui connaissent les mécanismes de Git.

Des paquets propriétaires d'Intel et de Microsoft semblent également avoir été inclus dans les outils de build de la version.

Un retour nostalgique, mais complexe

Les limites et controverses de la publication du code source de Winamp

Conclusion

Cela fait un moment que plusieurs n'ont pas utilisé Winamp ou n'y ont tout simplement pas pensé. Mais aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses avec le lecteur MP3 d'antan, principalement en raison d'une publication de code source remarquablement chaotique. Comme annoncé précédemment, Winamp, par l'intermédiaire de son propriétaire belge Llama Group, a mis à disposition le 24 septembre le « Legacy Player Code » afin que les développeurs puissent « apporter leur expertise, leurs idées et leur passion pour faire évoluer ce logiciel emblématique ».Le code a été mis à disposition, mais il n'est pas très ouvert. En vertu de la « Winamp Collaborative License (WCL) Version 1.0.1 », il est interdit de « distribuer des versions modifiées du logiciel » en source ou en binaire, et « seuls les responsables du dépôt officiel sont autorisés à distribuer le logiciel et ses modifications ». En d'autres termes, tout le monde peut contribuer, mais uniquement au profit de Winamp.Bien que cette licence semble interdire les forks, ou peut-être à cause de cela, le code a été forké au moins 2 700 fois. En forkant et en examinant le code source lors de sa première publication, les codeurs ont remarqué quelques anomalies :Comme le suggèrent les nombreux fils de discussion GitHub, le codage a beaucoup évolué depuis l'apogée du lecteur Winamp de l'ère Windows-98, et Winamp semble avoir précipité son code sur une plateforme qu'il ne comprend pas vraiment.Winamp, qui a connu son apogée à l’ère de Windows 98 et des réseaux MP3 illégaux comme Napster, Limewire et Kazaa, tentait de se réinventer, offrant un moyen plus efficace d'organiser et de lire de la musique profondément compressée avec des métadonnées incorrectes. Après une fermeture du web en 2013 qui semblait inévitable avec le recul, les actifs de Winamp ont été rachetés par une société nommée Radionomy en 2014, et une nouvelle version devait sortir en 2019, qui visait à combiner les bibliothèques musicales locales avec le streaming web de podcasts et de radios.Il a fallu attendre 2022 pour voir une mise à jour majeure, mais Winamp est resté à bien des égards une application considérée comme étant ancienne, malgré la prise en charge des ajouts comme le support des NFT musicaux fin 2022.Dans son communiqué de presse sur la disponibilité du code, la société Llama Group SA, basée à Bruxelles et comptant une centaine d'employés, déclare que « des dizaines de millions d'utilisateurs continuent d'utiliser Winamp pour Windows chaque mois ». Elle prévoit de publier « deux versions officielles majeures par an avec de nouvelles fonctionnalités », ainsi que de proposer Winamp for Creators, destiné aux artistes ou aux labels pour gérer leur musique, les licences, la distribution et la monétisation sur diverses plates-formes.La publication du code source de Winamp, bien que saluée par certains, n’est pas exempte de critiques. Plusieurs aspects de cette initiative soulèvent des questions importantes sur la transparence et l’avenir du logiciel.La licence Winamp Collaborative License (WCL) Version 1.0.1, choisie pour cette publication, impose des restrictions sévères. Contrairement à d’autres licences open source plus permissives comme la GPL ou la MIT, la WCL interdit la distribution de versions modifiées du logiciel par des tiers. Cette restriction limite considérablement la capacité des développeurs à innover et à partager leurs améliorations avec la communauté. Certains critiques estiment que cette approche va à l’encontre des principes fondamentaux de l’open source, qui reposent sur la collaboration et le partage libre.La découverte de portions de code provenant d’autres projets sous des licences plus permissives, ainsi que des paquets propriétaires d’Intel et de Microsoft, soulève des questions sur la préparation et la gestion de cette publication. Ces anomalies pourraient indiquer un manque de rigueur dans le processus de nettoyage du code avant sa publication. De plus, elles posent des problèmes potentiels de conformité légale, qui pourraient nuire à la réputation de Winamp et de ses mainteneurs.Bien que Winamp tente de se réinventer avec des fonctionnalités modernes comme le support des NFT musicaux, il reste en grande partie un logiciel ancien. Les utilisateurs modernes, habitués à des lecteurs multimédias plus avancés et intégrés comme VLC ou Spotify, pourraient trouver Winamp obsolète. La question se pose donc de savoir si Winamp peut réellement retrouver sa place dans un marché dominé par des solutions plus innovantes et performantes.La publication du code source de Winamp est une initiative qui aurait pu ravir les développeurs et les utilisateurs nostalgiques. Cependant, les restrictions imposées par la licence et les anomalies découvertes dans le code ont quelque peu terni cet enthousiasme. Pour ceux qui souhaitent contribuer à un projet de lecteur multimédia réellement open source, il pourrait être judicieux de se tourner vers d’autres alternatives.Sources : GitHub ( 1 5 ), Winamp for Creators Pensez-vous que la libération du code source de Winamp pourrait inspirer d’autres entreprises à ouvrir leurs logiciels historiques ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelle est votre opinion sur les restrictions imposées par la licence Winamp Collaborative License (WCL) ? Croyez-vous que ces restrictions sont justifiées ou devraient-elles être assouplies ?Les anomalies découvertes dans le code source de Winamp (comme les portions de code provenant d’autres projets) vous inquiètent-elles ? Comment cela pourrait-il affecter la confiance des développeurs dans ce projet ?À votre avis, Winamp peut-il réellement se réinventer et rester pertinent face aux lecteurs multimédias modernes comme VLC ou Spotify ? Quels éléments devraient être prioritaires pour son évolution ?Seriez-vous prêt à contribuer à un projet open source avec des restrictions similaires à celles de Winamp ? Quelles conditions vous inciteraient à participer activement à un tel projet ?Comment voyez-vous l’avenir des lecteurs multimédias traditionnels dans un monde de plus en plus dominé par le streaming et les services en ligne ? Winamp a-t-il encore une place dans ce paysage ?