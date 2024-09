Jusqu'à récemment, Debian organisait ses dépôts en partant du principe que les utilisateurs voulaient un système libre. En octobre 2022, lors d'une résolution générale, le projet a voté l'inclusion d'un dépôt de microprogrammes non-libres dans l'installation standard. Ce dépôt contient les pilotes matériels nécessaires pour obtenir des performances matérielles maximales.

Nobara est une distribution basée sur Fedora, mais avec des pilotes propriétaires et des applications de jeu que Fedora ne propose pas. Bien qu'elle n'ait que quelques années d'existence, elle occupe la 13 e place du classement DistroWatch.

place du classement DistroWatch. Au début de l'année 2024, la licence SCM a été publiée par la Free Software Foundation (FSF). Cette licence est une version modifiée de la licence publique générale GNU (GPL), assortie d'une clause d'exception. Cette dernière stipule que « si vous liez la bibliothèque SCM avec d'autres fichiers pour produire un exécutable, cela n'entraîne pas en soi la couverture de l'exécutable résultant par la GNU General Public License. Votre utilisation de cet exécutable n'est en aucun cas restreinte du fait de l'association du code de la bibliothèque SCM à cet exécutable ». En d'autres termes, la licence permet d'établir un lien avec un logiciel propriétaire, ce qui serait autrement impossible.

En juin 2023, l'accès au code source de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) a été limité aux développeurs individuels et à 16 serveurs. Au lieu de cela, l'accès au code se ferait via CentOS Stream, la version de développement de RHEL. Cette décision est largement condamnée comme une violation de l'esprit et de l'objectif de l'open source et a poussé les rivaux commerciaux à se démener pour gérer cette politique.

Des voix qui ne portent plus autant

Envoyé par Bruce Perens Envoyé par L'Open Source a complètement échoué à servir le commun des mortels. Pour la plupart, s'ils nous utilisent, ils le font à travers les systèmes d'un éditeur de logiciel propriétaire, comme Apple iOS ou Google Android, qui utilisent tous deux l'Open Source pour l'infrastructure, mais dont les applications sont pour la plupart propriétaires. Le commun des mortels ne connaît pas l'Open Source, il ne connaît pas les libertés que nous promouvons et qui sont de plus en plus dans son intérêt. En effet, l'Open Source est aujourd'hui utilisé pour les surveiller et même les opprimer.

Pour y remédier, Perens propose de remplacer les licences par des contrats

Conclusion

Les logiciels libres et open source (FOSS) sont nés d'une volonté de créer une option aux logiciels propriétaires. Pendant des années, ils ont été considérés comme tels par les deux parties, les développeurs de logiciels libres se méfiant des logiciels propriétaires et les entreprises se montrant tout aussi dédaigneuses à l'égard des logiciels libres. Toutefois, au fil des ans, la distinction s'est estompée.Aujourd'hui, les logiciels libres connaissent un succès qui dépasse l'imagination de leurs pionniers, mais ce succès a peut-être eu un prix trop élevé. Bien qu'une minorité rêve encore d'une alternative totalement libre, l'accent semble de plus en plus mis sur l'acceptation de la coexistence avec les logiciels propriétaires. En fait, certains se demandent si les licences de logiciels libres existantes n'ont pas fait leur temps et si une alternative est nécessaire.Bien que cette perception ne soit pas très répandue, il convient de prendre en compte les points suivants :Ces événements montrent que le logiciel libre n'est plus une fin en soi. Au contraire, une grande partie de la communauté des logiciels libres est devenue plus pragmatique. Plutôt que d'essayer de créer une alternative aux logiciels propriétaires, l'accent a été mis sur la façon dont les logiciels libres peuvent interagir avec les logiciels propriétaires et les pratiques commerciales.D'une part, ce changement de priorités peut être considéré comme une dose tardive de réalisme. La FSF peut maintenir une liste de distributions entièrement libres, mais de nombreux partisans des logiciels libres accordent de l'importance à la performance ainsi qu'à la liberté des logiciels. Si cela signifie utiliser des pilotes ou des applications propriétaires jusqu'à ce qu'une alternative FOSS soit perfectionnée, beaucoup le feront. Beaucoup ont également toujours préféré les licences BSD permissives, qui permettent de combiner les logiciels libres et les logiciels propriétaires. D'un certain point de vue, le nouveau dépôt de Debian ou la popularité de Nobara est simplement un aveu de la situation réelle. En ce qui concerne l'accès au code source de RHEL, bien que cela signifie plus de travail pour les distributions communautaires comme AlmaLinux et Rocky Linux, le fait qu'elles puissent encore fonctionner pourrait indiquer que les licences de logiciels libres sont encore capables de se défendre contre les tentatives de contournement.D'un autre côté, la philosophie du logiciel libre peut être affaiblie parce qu'elle n'a plus de défenseur solide. Il y a seize ans, la FSF a atteint un sommet d'autorité lors des discussions de 2006-2007 sur la structure de la GPLv3, puis a immédiatement perdu cette autorité en ne parvenant pas à un consensus. Cette situation a été suivie par le « cancel » de Richard Stallman en 2017, qui, mérité ou non, a eu pour effet secondaire de réduire au silence le représentant le plus influent du logiciel libre. Aujourd'hui, la FSF dirigée par Stallman continue de fonctionner, avec le retour de Stallman au conseil d'administration, mais ses actions ne sont pas rapportées, et elle semble s'adresser à un groupe beaucoup plus restreint de loyalistes. La Fondation Linux, qui met l'accent sur les entreprises, n'est pas un substitut adéquat. Dans ces conditions, il y a lieu de se demander si le logiciel libre ne s'est pas égaré.Alors que la question n'a pas encore atteint le grand public, Bruce Perens, l'un des inventeurs du terme « open source » en 1998, tente déjà de décrire ce qu'il appelle l'ère post-Open Source. Non seulement Perens pense que les licences FOSS ne remplissent plus leur objectif initial, mais elles n'informent plus l'utilisateur moyen et ne lui apportent plus aucun avantage.Il envisage que les entreprises paient pour les avantages qu'elles retirent de l'utilisation des logiciels libres. La conformité de chaque contrat serait vérifiée, renouvelée et payée chaque année, et les paiements serviraient à financer le développement des logiciels libres. Les particuliers et les organisations à but non lucratif continueraient à utiliser les logiciels libres gratuitement.En mars 2024, Perens a publié un projet de licence Post-Open. Ce projet comprend une description des fichiers liés au contrat qui doivent être livrés avec les logiciels libres, une description du statut des œuvres dérivées, la manière dont les revenus sont perçus et les conditions de résiliation. Le projet n'a pas encore été examiné par un juriste, mais ce qui est immédiatement perceptible, c'est la façon dont il s'inspire à la fois du langage contractuel et des licences de logiciels libres pour produire quelque chose de différent. Par exemple, sous la rubrique des œuvres dérivées, il inclut les shims, des logiciels qui agissent comme des intermédiaires entre les logiciels propriétaires et les logiciels libres, comme celui que Debian a développé pour Secure Boot.La légalité des idées de Perens est encore incertaine. Comme il le souligne, elles ont également besoin d'un mécanisme formel pour la collecte des droits, ainsi que d'un mouvement populaire pour les promouvoir. Au mieux, il s'agit d'une solution à long terme. Le problème est que le logiciel libre moderne est tellement vaste et diversifié qu'une position qui était possible dans les premiers jours du logiciel libre semble beaucoup moins probable aujourd'hui. Le peu d'attention que le projet a reçu au cours des cinq mois qui ont suivi sa publication indique peut-être à quel point il est difficile d'encourager la participation.Et qu'en est-il de la réponse des entreprises ? Accepteront-elles, même à contrecœur, de payer pour ce qu'elles reçoivent actuellement gratuitement ? Certains pourraient faire valoir qu'elles paient déjà pour les logiciels libres en contribuant à leur développement. Les contrats post-ouverts inciteraient-ils certaines entreprises à se détourner des logiciels libres, ou sont-elles déjà tellement investies qu'elles ne peuvent pas se le permettre ?Quoi qu'il en soit, les efforts de Perens constituent à tout le moins un point de départ pour les discussions. Comme le suggèrent les événements décrits ci-dessus, le logiciel libre a changé de direction et s'est éloigné de son objectif initial. En outre, les licences libres s'efforcent de combler les lacunes et il convient de se demander si elles sont adaptées aux pressions modernes. Si le contrat post-Open n'est pas la seule solution, il constitue au moins un début de réponse à des problèmes qui ne seront probablement pas résolus du jour au lendemain.Le mouvement FOSS est à un tournant. Alors que les frontières entre les logiciels libres et propriétaires deviennent de plus en plus floues, il est essentiel de trouver un équilibre entre pragmatisme et principes. En évoluant et en s’adaptant, le FOSS peut continuer à offrir des alternatives viables et innovantes aux logiciels propriétaires tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales.Quelles sont vos réflexions sur l’avenir du FOSS ? Pensez-vous que les nouvelles licences et l’intégration des logiciels propriétaires sont des étapes nécessaires ou des compromis dangereux ? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous !Sources : Debian licence SCM , Bruce Perens ( 1 2 ), Red Hat Quels sont, selon vous, les plus grands défis auxquels le mouvement FOSS est confronté face aux logiciels propriétaires ?Avez-vous déjà utilisé des logiciels FOSS ? Si oui, quelles ont été vos expériences positives et négatives ?Pensez-vous que les logiciels propriétaires offrent des avantages que les logiciels FOSS ne peuvent pas égaler ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment le mouvement FOSS pourrait-il mieux promouvoir ses avantages auprès du grand public ?Quels modèles de financement innovants pourraient être adoptés pour soutenir les projets FOSS à long terme ?Voyez-vous des opportunités de collaboration entre les entreprises de logiciels propriétaires et les projets FOSS ? Si oui, lesquelles ?Quels types de fonctionnalités ou d’améliorations aimeriez-vous voir dans les logiciels FOSS pour les rendre plus compétitifs par rapport aux logiciels propriétaires ?Comment la communauté FOSS peut-elle attirer plus de développeurs et d’utilisateurs ?Pensez-vous que la transparence et la sécurité des logiciels FOSS sont suffisantes pour convaincre les utilisateurs de passer des logiciels propriétaires aux logiciels FOSS ?Quels exemples de succès du mouvement FOSS vous inspirent le plus et pourquoi ?