OPEN SOURCE EXPERIENCE 2023 : rendez-vous les 06 et 07 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris pour l'événement dédié aux solutions IT open source

Stratégie et Gouvernance (Vice-présidente : Célya GRUSON-DANIEL, Associate researcher COSTECH, Consultant Inno3)

Embedded, IoT, Open Hardware & Industrie (Vice-président : Cédric RAVALEC, Head of Embedded & IoT Solutions, SMILE Group)

Technologies (Vice-Président : Philippe CHARRIÈRE, CSE, GitLab)

IA, Machine Learning, Data (Vice-Président : Emmanuel BENAZERA, CEO, Jolibrain)

Numérique Responsable (Vice-Président : Richard HANNA, Développeur, expert écoconception et animateur podcast Techologie)

Solutions d’entreprise (Vice-Président : Leslie SALADIN, Digital Marketing and Communications Manager, BlueMind)

Plénière d'ouverture : Mercredi 6 décembre l 9h15 l Salle Passy

Résultats d'étude : Mercredi 6 décembre l 17h00 l Salle Passy

DSI EXPERIENCE : Jeudi 7 décembre l 14h30 – 17h15 l Salle Passy

Dans un monde où le numérique accentue chaque jour sa présence, il est un domaine où la croissance est encore plus prononcée que tous les autres : l’Open Source. La raison en est simple : ces technologies ouvertes répondent parfaitement aux nouveaux enjeux de souveraineté, durabilité et transparence qui animent les états, les collectivités et les entreprises, tous soucieux de la protection de leurs données.Open Source Experience s’intéresse aux technologies, solutions et enjeux de l’open source en France et en Europe et met en lumière le rôle moteur des innovations open source dans la transformation numérique des organisations sur des technologies telles que l’IA, l’IoT, le Cloud et la Cyber. Porté par Systematic Paris-Region et co-organisé par Infopro Digital Trade Shows, Open Source Experience est l’événement européen Tech - Usage - Business dédié aux solutions IT open source !Afin de porter des thématiques fortes, décrypter les challenges actuels et proposer des sujets clés lors des conférences, Open Source Experience nomme chaque année avec une attention toute particulière son président de programme. Pour cette 3ème édition, ce sont 2 experts et passionnés de l’open source qui ont été choisis pour mettre à l’honneur la cybersécurité dans l’open source :- Laurent MARIE, Président fondateur, WORTEKS- Clément OUDOT, Identity Solution Manager, WORTEKSABULEDU / AFUL / PRIMTUX - ADA-FRANCE – ADULLACT – AFUL - ALGOO / TRACIM - ALINTO - APACHE SOFTWARE FOUNDATION – APITECH – APRIL- ARAWA - ASSOCIATION TOSIT - ATOL CD – AXELOR – BEEZIM – BLUEMIND – BONITASOFT - BORSALINUX-FR – CANONICAL - CASTLE IT - CEA LIST – CENTREON - CITELIBRE PAR LUTECE – CNOSDB – CNRS - COLLABORA ONLINE – DALIBO – DEBIAN – DGSE – DINUM - DIRECTION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE - DITRIT X ORNESS - DRUPAL.FR – DYNFI - ECLIPSE FOUNDATION – ELASTIC – EORIS – FACTORFX – FRAMASOFT – FREEBSD – HUAWEI - HYBIRD / CREME CRM – IGN - INRIA ACADEMY – IONOS - IRT SYSTEMX - ITOP : ITSM & CMDB – ITSM NG – IZI IT – JECI – KESTRA - LA MOUETTE - LE FRENCH POC - LE VOICE LAB - LEADER AFRICAIN DE L'OPEN SOURCE - LES MONGUEURS DE PERL - LES SHIFTERS – LINAGORA – LINPHONE - LINUXFR.ORG - LIP6, SORBONNE UNIVERSITÉ ET CNRS – MICROCKS - MOZILLA FIREFOX – NETKNIGHTS – NEXTCLOUD - NGI SEARCH - OPEN FOOD FACTS – ORBEET - OW2 – OXINO – PARSEC – PASSBOLT - PLOSS-RA – PROJEQTOR - RED HAT - RESEAU LIBRE ENTREPRISE- RUDDER – SIVEO – SMILE – SYNAIRGIS - SYSTEMATIC PARIS-REGION - UBUNTU-FR.ORG – VATES – VIDEOLAN – WAARP – WORTEKS – XWIKI – ZEXTRAS - ZIMBRAOpen Source Experience est un salon professionnel dédié aux solutions IT open source et à tous les acteurs d’un numérique ouvert et souverain, organisé les 06 et 07 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris. Open Source Experience est un événement de Systematic Paris-Region, organisé par Infopro Digital Trade Shows, filiale du groupe Infopro Digital, avec le soutien du CNLL.Infopro Digital Trade Shows est un groupe médias et événementiel qui réunit des savoir-faire événementiel avec l'organisation de plusieurs salons professionnels en France (Lyon/Paris) et en Espagne (Madrid), éditorial (publications de magazines professionnels), digital (création et animation de plateformes web…), communication multi-canal et marketing direct pour animer les filières de la communication visuelle, de l’impression et du numérique tout au long de l’année.Source : OPEN SOURCE EXPERIENCE 2023 Qu'en pensez-vous ?