Envoyé par Zoom Envoyé par 10.2 Données générées par le service : consentement à l’utilisation. Le Contenu client ne comprend aucune donnée de télémétrie, donnée d’utilisation des produits ou donnée de diagnostic, ni aucun contenu ou donnée similaire collecté ou généré par Zoom en lien avec votre utilisation des Services ou des Logiciels ou avec celle de vos Utilisateurs finaux (les « Données générées par le service »). En vertu de l’accord conclu entre vous et Zoom, tous les droits, titres et intérêts relatifs aux Données générées par le service, ainsi que tous les Droits exclusifs y afférents, sont exclusivement détenus et conservés par Zoom. Vous acceptez que Zoom compile et puisse compiler des Données générées par le service basées sur le Contenu client et l’utilisation des Services et des Logiciels. Vous consentez à l’accès, à l’utilisation, à la collecte, à la création, à la modification, à la distribution, au traitement, au partage, à la maintenance et au stockage des Données générées par le Service à quelque fin que ce soit, dans la mesure et de la manière autorisée par la Loi applicable, y compris à des fins de développement de produits et de services, de marketing, d’analyse des données, d’assurance qualité, d’apprentissage automatique ou d’intelligence artificielle (y compris à des fins d’entraînement et de réglage des algorithmes et des modèles), de formation, de test et d’amélioration des Services, des Logiciels ou d’autres produits, services et logiciels de Zoom, ou de toute combinaison de ceux-ci, et sauf disposition contraire du présent Accord. Dans le cadre de ce qui précède, si, pour quelque raison que ce soit, Zoom ne bénéficie pas de certains droits sur lesdites Données générées par le Service en vertu de la présente Section 10.2 ou sauf disposition contraire du présent Accord, vous cédez et acceptez par les présentes de céder à Zoom en votre nom, inconditionnellement et irrévocablement, et vous veillerez à ce que vos Utilisateurs finaux cèdent et acceptent de céder à Zoom, inconditionnellement et irrévocablement, tous les droits, titres et intérêts liés aux Données générées par le Service, y compris tous les Droits exclusifs y afférents.

Envoyé par Zoom Envoyé par 10.4 Octroi de licence par le client. Vous acceptez d’octroyer et octroyez à Zoom par les présentes une licence perpétuelle, non exclusive, libre de redevances, susceptible d’être cédée en sous-licence, transférable et entièrement libérée dans le monde entier, ainsi que tous les autres droits requis ou nécessaires pour redistribuer, publier, importer, utiliser, stocker, transmettre, consulter, divulguer, conserver, extraire, modifier, reproduire, partager, utiliser, présenter, copier, distribuer, traduire, transcrire et traiter le Contenu client, et pour accéder à ce dernier, en créer des œuvres dérivées ou exécuter toutes les actions s’y rapportant : (i) de toutes les manières nécessaires pour permettre à Zoom de vous fournir les Services, y compris d’en assurer l’assistance ; (ii) à des fins de développement de produits et de services, de marketing, d’analyse des données, d’assurance qualité, d’apprentissage automatique, d’intelligence artificielle, de formation, de test et d’amélioration des Services, des Logiciels ou d’autres produits, services et logiciels de Zoom, ou de toute combinaison de ceux-ci ; et (iii) dans tout autre but en lien avec une quelconque utilisation ou une autre action autorisée conformément à la Section 10.3. Si vous détenez des Droits exclusifs sur des Données générées par le service ou des Données anonymes agrégées, vous octroyez à Zoom par les présentes une licence perpétuelle, irrévocable, non exclusive, libre de redevances, susceptible d’être cédée en sous-licence, transférable et entièrement libérée dans le monde entier, ainsi que tous les autres droits requis ou nécessaires pour permettre à Zoom d’exercer ses droits relatifs aux Données générées par le service et aux Données anonymes agrégées, selon le cas, conformément au présent Accord.

Envoyé par Zoom Envoyé par Zoom n'utilise aucun de vos contenus audio, vidéo, chat, partage d'écran, pièces jointes ou autre contenu client de type communication (tels que les résultats des sondages, les tableaux blancs et les réactions) pour entraîner Zoom ou des modèles d'intelligence artificielle de tiers.

Malgré tout, certains préfèrent abandonner l'outil de visioconférence

Envoyé par SFC Envoyé par Tout au long de la pandémie et de son adoption généralisée de Zoom, nous avons averti qu'il est dangereux de s'appuyer sur une technologie propriétaire contrôlée à but lucratif comme infrastructure essentielle. La semaine dernière, Zoom a démontré exactement pourquoi tout le monde doit cesser d'utiliser ses services sans plus tarder. Plus précisément, une modification de mars 2023 des termes et conditions de Zoom a été découverte par la presse. À savoir, il a été révélé que Zoom réutilisait les données des utilisateurs privés pour former des modèles d'apprentissage automatique.



Après un rejet généralisé et une presse négative, Zoom a modifié ses conditions de service pour dire qu'il n'utiliserait aucune participation d'utilisateur aux réunions Zoom ou d'autres données d'utilisateur pour former ses modèles. Mais comme c'est si frustrant dans les conditions d'utilisation incroyablement longues et chargées de langage juridique, Zoom se réserve le droit de modifier les conditions à tout moment. Suggère seulement que les utilisateurs «vérifient régulièrement» les mises à jour pour s'assurer que leur sécurité et leurs droits ne leur sont pas retirés. Cela souligne la lutte constante dans la dynamique de pouvoir entre les entreprises et les utilisateurs. Zoom a abusé de son nom familier à des fins lucratives, sachant que les utilisateurs ne pourront pas comprendre le changement des conditions de service ou auront la possibilité d'utiliser tout autre logiciel.



Malheureusement, une telle intimidation d'entreprise par Big Tech n'est pas nouvelle. Les utilisateurs de la technologie sont constamment confrontés à des termes et conditions complexes simplement pour s'engager dans les opérations les plus simples. Une analyse récente a montré que la lecture de l'intégralité des conditions générales de Zoom pouvait prendre jusqu'à 30 heures. Et, si vous n'avez pas reçu de formation en lecture de contrats, il est peu probable que vous soyez sûr de ce que vous acceptez vraiment, et même avec de telles connaissances et une telle formation, nous estimons qu'il faudrait environ 50 à 100 heures-personnes pour vraiment comprendre toutes les implications sur les droits, la confidentialité et la liberté des conditions de Zoom. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait fallu des mois à la presse (de mars à août) pour se rendre compte que la clause accordant à Zoom une « licence perpétuelle, mondiale, non exclusive, libre de droits, sous-licenciable et transférable et tous les autres droits » pour utiliser tous Contenu client pour « l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, la formation, les tests » et une variété d'autres objectifs de développement de produits.

Zoom est une plateforme de visioconférence qui a connu un succès fulgurant pendant la pandémie de Covid-19, en permettant à des millions de personnes de communiquer à distance. Mais Zoom a aussi suscité la controverse à plusieurs reprises, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée et de la sécurité de ses utilisateurs.Dans une mise à jour de ses conditions d'utilisation, Zoom s'est réservé le droit de collecter, de stocker, de traiter, de partager et d’utiliser les données générées par le service (Service Generated Data), qui comprennent les données de télémétrie, les données d’utilisation du produit, les données de diagnostic et d’autres données similaires liées à l’utilisation des services ou du logiciel de Zoom par les utilisateurs. Zoom conserve tous les droits sur ces données et peut les utiliser pour tout objectif, dans la mesure et de la manière permises par la loi applicable.Ce qui a soulevé l’alarme, c’est la mention explicite du droit de Zoom d’utiliser ces données pour le machine learning et l’IA, y compris l’entraînement et le réglage des algorithmes et des modèles. Cela permet à Zoom d’entraîner son IA sur le contenu des clients sans offrir la possibilité de s’y opposer, une décision qui devrait susciter un débat important sur la vie privée et le consentement des utilisateurs.En outre, selon la section 10.4 des nouvelles conditions d’utilisation, Zoom s’est assuré une licence perpétuelle, mondiale, non exclusive, libre de droits, sous-licenciable et transférable pour redistribuer, publier, accéder, utiliser, stocker, transmettre, examiner, divulguer, préserver, extraire, modifier, reproduire, partager, utiliser, afficher, copier, distribuer, traduire, transcrire, créer des œuvres dérivées et traiter le contenu des clients (Customer Content). Zoom justifie ces actions comme nécessaires pour fournir des services aux clients, soutenir les services et améliorer ses services, son logiciel ou d’autres produits.Face à la réaction de mécontentement des utilisateurs, Zoom a décidé de faire marche arrière, déclarant désormais que La Software Freedom Conservancy (SFC), une organisation à but non lucratif qui soutient les projets de logiciel libre, a publié un billet de blog dans lequel elle dénonce les pratiques de Zoom et encourage les contributeurs open source à utiliser des alternatives. La SFC affirme que Zoom a abusé de sa position dominante pour profiter des données de ses utilisateurs, en sachant qu’ils ne seraient pas en mesure de comprendre les changements apportés aux conditions d’utilisation ou d’avoir une option pour utiliser un autre logiciel. La SFC souligne également que Zoom est un logiciel propriétaire, qui empêche les utilisateurs de contrôler leur propre infrastructure et de vérifier le code source. La SFC rappelle qu’elle avait déjà mis en garde contre les risques liés à la dépendance à l’égard de technologies contrôlées par des entreprises à but lucratif.Pour aider les développeurs open source à se libérer de Zoom, la SFC annonce qu’elle adopte BigBlueButton, un logiciel libre de visioconférence, comme partie intégrante de son infrastructure. La SFC propose également aux contributeurs open source qui ont besoin d’un service de visioconférence de leur fournir un accès à BigBlueButton. La SFC espère ainsi promouvoir les valeurs du logiciel libre et protéger les droits des utilisateurs.Source : Software Freedom Conservancy Quels sont les avantages et les inconvénients d’utiliser un logiciel libre comme BigBlueButton par rapport à un logiciel propriétaire comme Zoom ?Quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger votre vie privée et votre sécurité lorsque vous utilisez un service de visioconférence ?Quelle est votre opinion sur la décision de Zoom de modifier ses conditions d’utilisation pour utiliser le contenu des clients pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle ?Connaissez-vous d’autres alternatives open source à Zoom que vous recommanderiez aux développeurs open source ?Comment pensez-vous que l’adoption du logiciel libre peut influencer le développement et l’innovation technologique ?