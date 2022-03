Sécurité et open source

Franchir les obstacles potentiels

Commentaire de Paul Cormier, President and CEO, Red Hat

L'utilisation de logiciels propriétaires dans les entreprises devrait diminuer de huit points de pourcentage au cours des deux prochaines années, tandis que l'utilisation de logiciels open source d'entreprise devrait augmenter de cinq points de pourcentage.C'est ce qu'estiment les 1 296 responsables informatiques dans le monde, interrogés à l'occasion du quatrième rapport annuel de Red HatActuellement, le panel indique que 45 % de ses logiciels sont propriétaires et s'attend à ce que ce chiffre tombe à 37 % dans deux ans. Pendant ce temps, les logiciels open source d'entreprise, qui représentent actuellement 29 % de la combinaison de logiciels organisationnels, devraient atteindre 34 % au cours de la même période. Et les logiciels open source communautaires, actuellement à 21 %, devraient connaître un gain légèrement plus faible, atteignant 24 % dans deux ans.Le rapport de Red Hat, publié mercredi, tente de mesurer la façon dont les entreprises perçoivent les logiciels open source orientés métier au sein de leurs organisations. En tant que fournisseur de logiciels open source et de services associés, Red Hat a un intérêt direct dans les conclusions du rapport.« Alors que le modèle de développement open source a peut-être commencé dans le terrain de jeu des développeurs, des hackers et des visionnaires il y a des décennies, nous avons largement dépassé cela », a déclaré Paul Cormier, président et PDG de Red Hat, dans le rapport. « C'est désormais une partie intégrante du développement de logiciels commerciaux et le moteur d'une innovation cohérente - de la salle des serveurs aux clouds publics en passant par la périphérie et au-delà ».L'affinité que le rapport de Red Hat observe parmi les entreprises pour les logiciels open source semble affecter la manière dont elles sélectionnent leurs fournisseurs. Selon le rapport, environ 82 % des responsables informatiques « sont plus susceptibles de sélectionner un fournisseur qui contribue à la communauté open source ».Les raisons en sont « qu'ils connaissent les processus open source » (49 %), « ils aident à maintenir des communautés open source saines » (49 %), « ils peuvent influencer le développement des fonctionnalités dont nous avons besoin » (48 %) et « ils seront plus efficaces si je fais face à des défis techniques » (46 %).« Nous constatons une implication plus directe des entreprises utilisatrices finales dans l'open source », a déclaré l'auteur, Gordon Haff de Red Hat. « Automotive Grade Linux et l'Academy Software Foundation sont deux bons exemples de collaborations avec une grande implication des entreprises utilisatrices finales. Les bureaux de programmes open source dans les entreprises utilisatrices finales sont également en augmentation ».Red Hat, cependant, a suggéré que l'achat de produits open source d'entreprise offre un moyen de redonner « parce qu'un fournisseur comme Red Hat utilise une partie de ces revenus pour payer les ingénieurs qui contribuent aux communautés open source en amont ou pour soutenir divers projets ».Cependant, n'envisagez pas de réclamer le coût de votre contrat de licence d'entreprise comme une contribution caritative.Les répondants à l'enquête de Red Hat considèrent la sécurité comme un avantage de l'open source, 89 % d'entre eux affirmant que les logiciels open source sont « aussi sûrs ou plus sécurisés » par rapport au code propriétaire.Haff, un défenseur de la technologie chez Red Hat, écrit que toute personne familiarisée avec l'industrie informatique devrait reconnaître qu'il s'agit d'un changement par rapport à la situation qui prévalait dix ans plus tôt, lorsque les logiciels open source suscitaient plus d'inquiétude que les applications propriétaires.Cependant, les avantages de sécurité les plus souvent cités ne sont pas que les bogues sont sans doute plus visibles dans le code open source ou que le code open source peut être facilement audité. Au contraire, du moins pour les personnes interrogées, le principal argument de vente en matière de sécurité est la possibilité « d'utiliser un code open source bien testé pour nos applications internes » (55 %). Après cela, c'est que « les correctifs de sécurité sont bien documentés » (52 %), la disponibilité rapide des correctifs (51 %), le nombre d'yeux sur le code (44 %) et la possibilité d'auditer le code (38 %).Quelque 80 % des responsables informatiques interrogés prévoient d'augmenter leur utilisation de l'open source pour les technologies émergentes. Il s'agit d'éléments tels que l'IA/ML, l'edge computing/IoT, les conteneurs et le sans serveur, qui sont actuellement utilisés par 71 %, 71 %, 68 % et 61 % des organisations interrogées, respectivement.Actuellement, les organisations déclarent utiliser l'open source d'entreprise pour la modernisation de l'infrastructure informatique (62 %), la transformation numérique (54 %), le développement d'applications (52 %) ​​et la modernisation des applications (48 %).Kubernetes figure en bonne place dans l'open source d'entreprise, avec 70 % des responsables informatiques déclarant utiliser la technologie des conteneurs et environ un tiers déclarant qu'ils pensent qu'ils en utiliseront davantage au cours des 12 prochains mois.Les entreprises sont cependant confrontées à des obstacles qui les empêchent de consommer davantage de conteneurs. Pour 43 %, le manque de compétences entrave l'adoption. Un autre 39 pour cent disent qu'ils n'ont pas le personnel de développement ou les ressources pour continuer à conteneuriser. Environ 33 % disent qu'ils n'ont aucune application à conteneuriser et 29 % disent qu'ils n'ont tout simplement pas le temps.Plus généralement, on s'inquiète des obstacles potentiels à l'adoption de l'open source d'entreprise. Ceux-ci comprennent : les préoccupations concernant le soutien (36 %) ; préoccupations concernant la compatibilité (33 pour cent); les préoccupations concernant la sécurité du code (32 %) ; et le manque de compétences internes pour tout gérer et tout soutenir.Un porte-parole de Red Hat a déclaré que les entreprises peuvent aggraver leur pénurie de compétences si elles téléchargent simplement l'open source pris en charge par la communauté et essaient de l'intégrer et de le prendre en charge par elles-mêmes.« Bien que vous ne puissiez pas tout décharger de votre infrastructure informatique, un fournisseur open source d'entreprise peut faire une grande partie du gros du travail pour vous, vous permettant de vous concentrer sur le logiciel qui est unique à votre entreprise », a déclaré Haff.Pourquoi les organisations s'intéressent-elles à l'open source d'entreprise ? Les responsables informatiques interrogés citent une meilleure sécurité (32 %), une qualité logicielle supérieure (32 %), la possibilité d'utiliser la technologie open source en toute sécurité (28 %) et le fait qu'elle est conçue pour fonctionner dans le cloud (26 %).Mais s'il y a quelque chose dans ce rapport pour réchauffer le cœur de Red Hat et des vendeurs similaires d'open source d'entreprise, c'est que le prix n'est plus parmi les principales raisons citées par les responsables informatiques d'entreprise pour utiliser l'open source d'entreprise ; en fait, la baisse du coût total de possession se situe désormais près du bas de la liste des avantages perçus, à la neuvième place.« Après deux ans de travail sur la pandémie, les organisations du monde entier adoptent de nouvelles façons de fonctionner. COVID-19 a forcé les entreprises à comprendre comment travailler à distance. Ils ont dû apprendre à répondre aux besoins immédiats des clients, tout en ajoutant l'agilité nécessaire pour s'adapter à un avenir encore inconnu. Cependant, cette façon de travailler est quelque chose que les communautés open source pratiquent depuis plus de 25 ans. Ces communautés, ainsi que les entreprises qui y participent, avaient une longueur d'avance sur la collaboration distribuée. Les solutions open source construites à partir de cette innovation sont désormais considérées comme le modèle pour d'autres entités.« Ce que nous avons découvert alors que nous nous lancions dans notre quatrième rapport annuel, c'est que non seulement le modèle de développement open source ne montre aucun signe de ralentissement, mais qu'il s'est en fait accéléré pendant la pandémie. Comme preuve, nous voyons de plus en plus d'entreprises commercialiser des produits basés sur des projets open source tandis que des communautés comme Operate First, Fedora et Kubernetes sont en plein essor.« Le rapport, qui explore les raisons pour lesquelles les chefs d'entreprise choisissent le modèle de développement open source et les technologies construites avec ce modèle, a révélé que 92 % des responsables informatiques interrogés estiment que les solutions open source d'entreprise sont importantes pour relever leurs défis liés au COVID. Cela ne me surprend pas, compte tenu des mouvements que j'ai vus faire par de nombreuses entreprises vers le cloud hybride ouvert avant même la pandémie. Qu'il s'agisse d'un choix d'architecture intentionnel ou du résultat de l'évolution rapide du marché, le cloud computing et les services toujours actifs construits à l'aide du modèle de développement open source et du code open source sont de plus en plus cruciaux pour presque toutes les organisations, quel que soit leur secteur d'activité ».Source : rapport Red Hat Utilisez-vous des logiciels open source en entreprise ? Dans quel domaine ?Des avantages ou des inconvénients comparé à leur équivalent propriétaire ? Lesquels par exemple ?Partagez-vous la conclusion de l'enquête Red Hat suggérant que l'utilisation de logiciels propriétaires dans les entreprises devrait diminuer au profit des logiciels open source ?