${java:version}

java:comp/env/*

jndi:ldap://

Le créateur de cURL interrogé

Envoyé par L'entreprise Envoyé par Cher partenaire de l'équipe Haxx,



Vous recevez ce message car NNNN utilise un produit que vous avez développé. Nous vous demandons d'examiner et de répondre dans les 24 heures suivant la réception de cet e-mail. Si vous n'êtes pas la bonne personne, veuillez transmettre ce message au contact approprié.



Comme vous le savez peut-être déjà, une vulnérabilité zero-day récemment découverte affecte actuellement la bibliothèque de journalisation Java Apache Log4j à l'échelle mondiale, permettant potentiellement aux attaquants de prendre le contrôle total des serveurs concernés.



La sécurité et la protection des informations confidentielles de nos clients sont notre priorité absolue. En tant que partenaire clé au service de nos clients, nous devons comprendre vos plans de risque et d'atténuation de cette vulnérabilité.



Veuillez répondre aux questions suivantes en utilisant le modèle fourni ci-dessous.



1. Si vous utilisez une bibliothèque de journalisation Java pour l'une de vos applications, quelles versions de Log4j sont en cours d'exécution ?



2. Y a-t-il eu des incidents de sécurité confirmés dans votre entreprise ?



3. Si oui, quels applications, produits, services et versions associées sont impactés ?



4. Certains produits et services NNNN ont-ils été touchés ?



5. Les informations non publiques ou personnelles de NNNN ont-elles été affectées ?



6. Si oui, veuillez fournir immédiatement les détails des informations concernées NNNN.



7. Quel est le délai (MM/JJ/AA) pour terminer la correction ? Énumérez les étapes NNNN, y compris les dates pour chacune.



8. Quelle action est requise de la part de NNNN pour terminer cette correction ?



Dans un effort pour maintenir l'intégrité de cette enquête, nous vous demandons de ne pas partager les informations relatives à NNNN en dehors de votre entreprise et de réserver cette demande au personnel concerné uniquement.



Merci d'avance pour votre prompte attention à cette demande et votre partenariat !



Sincèrement,



Sécurité des informations NNNN



Les informations contenues dans ce message peuvent être CONFIDENTIELLES et sont destinées uniquement au destinataire prévu. Toute utilisation non autorisée, diffusion des informations ou copie de ce message est interdite. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, veuillez en informer immédiatement l'expéditeur et supprimer ce message.

Envoyé par Entreprise Envoyé par Salut David,



Merci pour votre réponse. Êtes-vous en train de dire que nous ne sommes pas un client de votre organisation ?



/ [prénom de la personne qui s'adresse à David]

Envoyé par Daniel Stenberg Envoyé par Salut Goliath,



Non, vous n'avez aucun contrat établi avec moi ou toute autre personne chez Haxx à qui vous avez adressé cet e-mail, demandant beaucoup d'informations. Vous n'êtes pas notre client, nous ne sommes pas votre client. De plus, vous n'avez pas précisé de quel produit il s'agissait.



Ainsi, nous pouvons soit établir une telle relation, soit vous êtes libre de chercher vous-même des réponses à vos questions.



Je ne peux que présumer que vous avez intégré notre adresse e-mail et nos coordonnées dans vos systèmes, car nous produisons de nombreux logiciels open source largement utilisés.



Meilleurs vœux,

Daniel

Le 9 décembre, une vulnérabilité a été découverte dans la bibliothèque de journalisation Apache log4j. Cette bibliothèque est très souvent utilisée dans les projets de développement d'application Java/J2EE ainsi que par les éditeurs de solutions logicielles sur étagère basées sur Java/J2EE.Log4j inclut un mécanisme de recherche qui pourrait être utilisé pour effectuer des requêtes via une syntaxe spéciale dans une chaîne de format. Par exemple, il peut être utilisé pour demander divers paramètres comme la version de l'environnement Java via, etc. Ensuite, en spécifiant la clé jndi dans la chaîne, le mécanisme de recherche utilise l'API JNDI. Par défaut, toutes les requêtes sont effectuées en utilisant le préfixe; cependant, les auteurs ont implémenté l'option d'utiliser un préfixe personnalisé au moyen d'un symbole deux-points dans la clé. C'est là que réside la vulnérabilité : siest utilisé comme clé, la requête va au serveur LDAP spécifié. D'autres protocoles de communication, tels que LDAPS, DNS et RMI, peuvent également être utilisés.Ainsi, un serveur distant contrôlé par un attaquant pourrait renvoyer un objet à un serveur vulnérable, entraînant potentiellement l'exécution de code arbitraire dans le système ou la fuite de données confidentielles. Tout ce qu'un attaquant doit faire est d'envoyer une chaîne spéciale via le mécanisme qui écrit cette chaîne dans un fichier journal et est donc gérée par la bibliothèque Log4j. Cela peut être fait avec de simples requêtes HTTP, par exemple, celles envoyées via des formulaires Web, des champs de données, etc., ou avec tout autre type d'interactions utilisant la journalisation côté serveur.La vulnérabilité a été caractérisé par Tenable comme « la vulnérabilité la plus importante et la plus critique de la dernière décennie ».La sévérité de la brèche est maximale 10 sur l’échelle CVSS.Des correctifs ont été proposés mais, tour à tour, il a été découvert des faiblesses dans leurs réponses. Au total, les chercheurs ont découvert quatre vulnérabilités en prenant en considération les surfaces d'attaques laissées par trois correctifs proposés pour combler la même faille.cURL (abréviation de client URL request library : « bibliothèque de requêtes aux URL pour les clients » ouURL : littéralement « voir URL ») est une interface en ligne de commande, destinée à récupérer le contenu d'une ressource accessible par un réseau informatique. La ressource est désignée à l'aide d'une URL et doit être d'un type supporté par le logiciel. Le logiciel permet de créer ou modifier une ressource (contrairement à wget), il peut ainsi être utilisé en tant que client REST.Le programme cURL implémente l'interface utilisateur et repose sur la bibliothèque logicielle libcurl, développée en langage C. Celle-ci est ainsi accessible aux développeurs qui veulent disposer des fonctionnalités d'accès au réseau dans leurs programmes. Des interfaces ont été créées dans de nombreux langages (C++, Java, .NET, Perl, PHP, Ruby...).La bibliothèque supporte notamment les protocoles DICT, file, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTSP, SCP, SFTP, SMB, SMBS, SMTP, SMTPS, Telnet et TFTP.Son créateur, Daniel Stenberg, a été contacté dans le contexte de la faille log4j par une entreprise disposant d'une capitalisation boursière lui permettant de figurer dans le Fortune 500. Dans un billet de blog, il a indiqué :« Le vendredi 21 janvier 2022, j'ai reçu cet e-mail. J'ai tweeté à ce sujet et ça a décollé.« L'e-mail provient d'une entreprise multimilliardaire figurant dans le Fortune 500 qui pourrait apparemment utiliser un produit contenant mon code, ou peut-être qu'ils ont des clients qui le font. Qui sait?« Je suppose qu'ils le font pour des raisons de conformité et qu'ils ont "oublié" que leurs composants open source ne sont pas automatiquement fournis par des "partenaires" auxquels ils peuvent simplement demander ces informations.« J'ai répondu très brièvement à l'e-mail et j'ai dit que je serais heureux de répondre avec des détails dès que nous aurons signé un contrat de support.« Je pense que cela est peut-être un bon exemple de la pyramide open source et que les utilisateurs des couches supérieures ne pensent pas du tout à la façon dont les couches inférieures sont maintenues. Construire une maison sans se soucier du sol sur lequel se trouve la maison ».Dans son tweet et dans son billet de blog, il supprime le nom de l'entreprise et en donne les raisons : « J'ai très probablement le droit de vous dire qui ils sont, mais je préfère quand même ne pas le faire. (Surtout si je parviens à décrocher un contrat commercial rentable avec eux.) Je pense que nous pouvons trouver ce niveau de droit dans de nombreuses entreprises ».Et de continuer en ces termes :« Le niveau d'ignorance et d'incompétence montré dans ce seul e-mail est ahurissant.« Bien qu'ils ne disent même pas spécifiquement quel produit ils utilisent, aucun code avec lequel j'ai jamais été impliqué ou dont j'ai les droits d'auteur n'utilise log4j et n'importe quel débutant ou meilleur ingénieur pourrait facilement le vérifier.« Dans la version image de l'e-mail, j'ai complété les champs de nom pour mieux anonymiser l'expéditeur, et dans le texte ci-dessous, je les ai remplacés par NNNN. (Et oui, il est très curieux qu'ils envoient des requêtes sur log4j maintenant, apparemment très tard.) »Le 24 janvier, le père de cURL a reçu cette réponse, de la même adresse et elle cite sa réponse :Le père de cURL a de nouveau répondu (22h29 CET le 24 janvier) à ce courriel qui l'identifiait comme étant "David". Etant donné qu'il y a une histoire à propos d'un David qui a affronté le géant Goliath, il n'a pas pu s'empêcher d'en faire une blague :Source : Daniel Stenberg ( billet de blog Que pensez-vous de la démarche de l'entreprise du Fortune 500 ?Que pensez-vous de la réponse de David Stenberg ?