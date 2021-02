Et pour cause, Fat Fritz 2.0 est présenté comme « le successeur du révolutionnaire Fat Fritz qui était basé sur le fameux algorithme AlphaZero. Utilisant une nouvelle technologie japonaise d'intelligence artificielle qui atteint des performances optimales sur les processeurs informatiques ordinaires (pas besoin de carte graphique coûteuse), il combine le meilleur des deux mondes : un nouveau réseau neuronal massif, entraîné par Albert Silver avec la première version de Fat Fritz, tout en apprenant de la précision chirurgicale de la légendaire capacité de recherche de Stockfish. Cette nouvelle version fait passer l'analyse des échecs à un niveau supérieur et est un must pour les joueurs de tous niveaux, qu'ils soient débutants ou professionnels, qui n'acceptent aucun compromis. Sa compréhension est inégalée, étant donné que son entraînement s'appuie sur des milliards de positions d'échecs. »C’est une description aux antipodes de celles des porteurs du projet Stockfish duquel Fat Fritz 2.0 dérive :« Stockfish est un projet open-source, partageant et distribuant librement le code, les outils et les données nécessaires pour fournir ce moteur d'échecs. Nous faisons cela parce que nous sommes convaincus que les logiciels et les données ouverts sont des ingrédients clés pour progresser rapidement et donc pour le bénéfice de nos utilisateurs. [...] Nous sommes fiers de fournir les outils d'analyse d'échecs gratuits à des millions d'utilisateurs avec d'innombrables joueurs titrés qui utilisent Stockfish pour leur préparation. Soyez assurés que les moteurs gratuits vous serviront bien !Récemment, ChessBase a commencé la distribution et la vente du moteur d'échecs Fat Fritz 2. Ce moteur d'échecs est un dérivé de Stockfish avec quelques lignes de modification de code (nom du moteur, liste des auteurs et quelques paramètres) et un nouvel ensemble de paramètres pour réseau de neurone considéré comme propriétaire. La communication de ChessBase sur Fat Fritz 2, revendiquant l'originalité là où il n'y en a pas, a choqué notre communauté. De plus, le moteur Fat Fritz 2 ne parvient pas à convaincre sur les listes de classement indépendantes, ce qui jette un doute sur l'utilité de ces modifications. »Stockfish est publié sous licence GPLv3. Cela donne donc à des éditeurs tiers comme ChessBase le droit de vendre des dérivés. Néanmoins, certaines conditions doivent être remplies : les modifications apportées au projet open source parent et toutes les informations additionnelles pour la création d’exécutables doivent être mises à disposition de la communauté. L’équipe Stockfish rapporte à ce propos que ce n’est qu’après avoir opposé à celle de ChessBase une violation de licence que cette dernière a entamé le processus de mise en conformité avec les exigences de la licence. Les paramètres du réseau de neurone dont ChessBase réclame la paternité et l’originalité restent attendus de la communauté.Le cas Fat Fritz 2.0 est une redite. Sa première version croule tout autant sous le poids d’accusations similaires. En juillet 2018, ChessBase a secrètement envoyé le moteur Leela Chess Zero avec un réseau neural personnalisé entraîné pour participer au championnat du meilleur moteur d'échecs sous le nom de DeusX. C'est à partir de scripts du moteur Leela que ce dernier avait été obtenu. De plus, l'architecture du réseau était la même que celle utilisée par le moteur Leela . La formation d'un tel réseau n'est pas inhabituelle. Les membres du projet Leela le font régulièrement pour tester des idées. Mais ils n'ont jamais prétendu avoir créé un nouveau moteur en formant un nouveau réseau.Si une grande partie de la force de DeusX découlait de celle de Leela, ChessBase avait énormément minimisé le travail de Leela dans une interview. L'entreprise clamait qu'elle a fait en quelques mois ce qui avait pris des décennies aux autres auteurs du moteur. ChessBase s'était positionné en auteur du moteur même si celui-ci était en réalité Leela sans modification significative.L’esprit open source autorise la modification des sources de projets comme Stockfish ou Leela, mais en reconnaissant aux porteurs des projets parents le mérite de leurs initiatives. L’esprit open source n’empêche pas la vente de produits dérivés tant que cela s’opère dans le respect des licences. Les plaintes à l’arnaque débutent lorsqu’un éditeur s’écarte de ces règles et qu’en plus il facture le produit dérivé. Fat Fritz 2.0 est disponible en téléchargement à condition de débourser 100 euros.Sources : Stockfish Le moteur d’échecs Fat Fritz 2.0 est-il une arnaque ?Combien de cas de ce type connaissez-vous dans la filière open source ?Connaissez-vous de plus grandes entreprises dans des cas de figure de ce type ? Que leur reproche la communauté open source ?