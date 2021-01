Ledit code source est maintenu par la fondation OpenAtom. Huawei, Tencent, Alibaba, Baidu et d’autres entreprises chinoises sont à l’origine de sa création. Elles en ont fait l’annonce au cours de l’année précédente. Celle-ci faisait suite à celle relative à l’officialisation de la plateforme Gitee par le ministère chinois de l’industrie et de l’innovation technologique comme la gagnante d’un appel d’offres pour une plateforme d’hébergement de projets logiciels open source. Une sortie d’un responsable de Huawei en lien avec ce développement en dit long sur l’objectif : « Si la Chine ne dispose pas de sa propre communauté open source pour maintenir et gérer les projets, notre industrie nationale du logiciel sera très vulnérable à des facteurs incontrôlables. »HarmonyOS et Gitee ont leurs destins liés : si Huawei parvient à attirer plusieurs développeurs de par le monde pour mettre sur pied des applications pour son système d’exploitation, cela offrira à Gitee une visibilité qui devrait aller croissant. La Chine compte 780 millions d’utilisateurs de smartphones et Huawei mobilise 40 % de parts de marché si l’on s’en tient à des chiffres de la firme Counterpointresearch. Le géant chinois entend déployer HarmonyOS sur 400 millions de dispositifs (smartphones, téléviseurs, etc.) cette année. Cet état de choses est susceptible de créer un énorme marché pour les développeurs désireux de mettre sur pied des produits logiciels pour HarmonyOS, ce, pour le seul cas de la Chine.L’officialisation de Gitee a un bon côté : elle vient créer de la concurrence dans un secteur des services en ligne dominé par les plateformes US. Elle n’échappe cependant pas à la dualité, la Chine étant connue comme le pays où la fiction Big Brother de 1984 tend à devenir réalité . L’existence de plateformes comme Gitee tient à un principe clé : l’échange libre et ouvert d’informations. Open source implique ouverture au monde, ce qui est en contradiction avec l’idée d’un Internet caché derrière une grande muraille numérique comme c’est le cas pour la Chine. En fait, ce dernier est même l’illustration de ce que l’on s’achemine de plus en plus vers la fin du rêve d’Internet : communication sans frontières et connaissance pour tous.Gitee compte à minima 10 millions de dépôts. Les autorités chinoises la positionnent déjà comme deuxième plus grosse plateforme d’hébergement et de gestion de projets logiciels open source.Sources : Gitee Que pensez-vous de l’initiative Gitee ? Bonne ou mauvaise chose pour l’open source ?Quels sont les ingrédients nécessaires à la réussite de cette initiative ?La Chine n’a-t-elle pas simplement l’intention de profiter de l’écosystème open source ?