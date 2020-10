L'open source doit-il souffrir de la politique de Trump ou de celle des responsables d’un pays quelconque ? L'open source doit-il souffrir de la politique de Trump ou de celle des responsables d’un pays quelconque ?

Adresses de GitLab:GitLab Inc, 268 Bush Street # 350, San Francisco, CA 94104, États-Unis d'AmériqueGitLab BV, Herengracht 466, 1017 CA, Amsterdam, Pays-BasGitLab Ltd, Highlands House, Basingstoke Road Spencers Wood, Reading, Berkshire RG7 1NT, Royaume-UniGitLab GmbH, Elsenheimerstraße 7, München 80687, AllemagneGitLab PTY Ltd, Level 3, 1049 Victoria Road, West Ryde, NSW, 2114 , AustralieGitLab Canada Corp., 2900 - 595 Burrard Street, Vancouver BC V7X 1J5, CanadaGitLab GK, Oak Minami Azabu Building 2F, 3-19-23 Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo, 106-0047, JaponGitLab Korea Limited, Room 502, 5TH Foor, Yongsan Building, 273, Hangang-daero, Yongsan-ku, Seoul, KoreaGitLab Ireland Limited, Unit 13 Classon House Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, IrlandeHébergé par:Google Compute EngineGitLab a beau être "100%" télétravail etc... Ils dépendent d'une filliale Américaine et donc doit se conformer aux lois Américaine et ça malgré leur nombreuses boites postale, partout dans le monde, avec Zero siège Social. 'On est totalement libre, youhouu', faux...Je dis pas qu'il n'est pas impossible de se soustraire de tout les pays et devenir totalement indépendant. Mais du coup tu perds en crédibilité, tu perds en confiance client, tu perds, tu perds, tu perds,... Si tu veux être dans le game, il faut être acteur de celui-ci et donc en subir le climat. Si tes pas content tu peux toujours jouer à la gameboy. Ou devenir un électron libre avec tout ce que cela implique. Dans le cas de GitLab, la fin de GitLab.