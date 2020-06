L'équipe du projet OpenZFS retire « les références inutiles à l'esclavage » de sa base de code en mettant de côté le terme « slave »

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



#!/bin/sh # # Show device mapper slave devices. This is useful for looking up the # /dev/sd* devices associated with a dm or multipath device. For example: # # $ ls /sys/block/dm-113/slaves/ # sddt sdjw # Show device mapper dependent / underlying devices. This is useful for # looking up the /dev/sd* devices associated with a dm or multipath device. # if [ "$1" = "-h" ] ; then echo "Show device mapper slave devices." echo "Show device mapper dependent (underlying) devices." exit fi @@ -29,4 +26,4 @@ if [ -d "/sys/class/block/$dev/slaves" ] ; then val=$(echo "$val" | sed -r 's/[[:blank:]]+/ /g') fi echo "slaves=$val" echo "dm-deps=$val"