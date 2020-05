Cela n’est un secret pour personne que Microsoft, Apple, etc., ont fait la guerre au noyau Linux vers la fin des années 90 et au début des années 2000. Chacun d’eux avait adopté une stratégie de combat, d’autres ayant alors tenté de le racheter à Linus Torvalds. Des décennies plus tard, le noyau Linux est toujours là et est même devenu la norme dans plusieurs industries, principalement les serveurs. Pour sa part, Microsoft a reconnu tout récemment qu’il était du mauvais côté de l’histoire en ce qui concerne l’open source. Qu’est-ce qui a alors changé au fil du temps ?Brad Lee Smith, le président de Microsoft, a accordé dernièrement un entretien par visioconférence au CSAIL (le laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle du MIT), entretien dans lequel il est revenu sur les premières perceptions de Microsoft du monde de l’open source. D’après ses dires, « Microsoft était du mauvais côté de l'histoire lorsque l'open source a explosé au début du siècle ». Il a ajouté qu’il peut dire cela de lui-même. Toutefois, si les choses ont bien changé depuis, Brad Smith estime que son entreprise et lui ont beaucoup appris et ont évolué avec le temps.L’open source ne se limite pas au noyau Linux, mais ce dernier en est l’une de ses plus grandes figures. L’open source a subi des acharnements de la part de Microsoft, celui-ci voulant principalement freiner l’évolution du jeune noyau Linux. L’on se souvient encore de la déclaration historique de Steve Ballmer , ancien PDG de la firme, selon laquelle “Linux est un cancer”. Mais Microsoft, toujours connu comme le roi des logiciels propriétaires, a depuis fait de grandes actions dans ce domaine. La société est maintenant devenue un grand contributeur de l’open source.Pour le président Brad Smith, elle devait évoluer pour faire face aux changements inévitables qui se présageaient. « La bonne nouvelle est que, si la vie est assez longue, vous pouvez apprendre... que vous devez changer », a-t-il déclaré. Parmi ces multiples actions, Microsoft a racheté GitHub , la célèbre plateforme d’hébergement et de versionnage de code source, en 2018 et a intégré une version complète du noyau Linux à Windows 10. Mais ce n’est pas tout, d’autres choses sont à nommer à son compte. Au cours de son entretien, Smith n’a pas tardé sur la question du rachat de GitHub « Nous estimons qu'il est de notre responsabilité d'en faire un lieu sûr et productif pour les [développeurs] », a-t-il tout simplement répondu. Sur la question des changements rapides et très difficiles à suivre pour les gouvernements du monde que Microsoft et d’autres entreprises de la Tech induisent, Smith a rappelé une vieille réunion avec Barack Obama. Selon Smith, le prédécesseur de Donald J. Trump avait averti que les géants de la technologie allaient devoir faire face à un problème de surveillance et de données sur les particuliers dans un avenir proche.« Il arrivera un moment où les exigences que vous posez au gouvernement vous seront également imposées », aurait déclaré Obama. « J'ai trouvé ce commentaire très perspicace à l'époque et je l'ai écrit. J'ai regardé autour de moi et j'ai été frappé de voir que personne d'autre ne l'écrivait », a expliqué Smith. Selon les critiques, si Smith avait pensé à confier ses notes soigneusement rédigées à l'équipe de Microsoft chargée d'extraire les données des ordinateurs des clients, toute cette méchanceté européenne aurait pu être si facilement évitée.Enfin, Smith a également donné son opinion sur l’une des actualités du moment, l’utilisation par les gouvernements d’application de traçage de contacts pour combattre la pandémie du Covid-19. Selon Smith, il s'agit d'une approche “ceinture et suspensions”. « Nous aurons toujours besoin d'agents de santé publique pour interroger les personnes dont le test est positif, même si elles ont utilisé une application sur leur smartphone », a déclaré Smith. « On ne peut pas baser notre stratégie sur l'hypothèse que tout le monde aura cette application ». Il a aussi souligné l’importance des données dans la prise de décisions liées à la santé publique. D’après lui, ces données sont notamment importantes en cette période de coronavirus. Pour finir son allocution sur cette question, Brad Smith dit qu’il s’agit là d’une chose que les législateurs feraient mieux de prendre en considération.Source : CSAIL MIT Que pensez-vous des propos de Smith par rapport à l'open source ?Êtes-vous aussi de son avis ? Pourquoi ?L'open source est-il selon vous le futur du monde informatique ?