La version 1.0 stable d'Inkscape, le logiciel libre et gratuit de dessin vectoriel pour Windows, macOS et Linux est disponible, Il aura fallu 17 ans pour en arriver là 7PARTAGES 23 0 Inkscape 1.0 est disponible en version stable depuis peu ; le 1er jour du mois en cours pour être précis. Pour cette seule mouture, il a fallu passer par une alpha, deux bêta et une release candidate. Entre la toute première version du logiciel (0.35) et l’actuelle (1.0), il aura fallu 17 années de développement. Depuis la 4e révision de la 0.92, il y a une centaine d’améliorations majeures et mineures, ainsi que des correctifs. C’est sur celles-ci que les développements ultérieurs portent.





De façon ramassée, le changements les plus notables sont :



la prise en charge des thèmes ;

le placement de l'origine dans le coin en haut à gauche (au lieu du coin en bas à gauche) ;

la rotation et le retournement du canevas ;

l'alignement des objets sur le canevas ;

meilleure prise en charge des écrans haute résolution ;

contrôle de la largeur du contour dynamique avec une tablette graphique sensible à la pression ;

ECI Filet te chanfrein et ECI Opération booléenne (non destructif) ;

nouvelles options pour l'exportation en PNG ;

vectorisation de ligne centrée (centerline tracing) ;

nouveau dialogue de sélection des effets de chemin interactifs (ECI) ;

accélération des opérations sur les chemins et de la désélection d'un grand nombre de chemins ;

prise en charge des polices paramétrables (variable fonts) ;

révision complète des extensions ;

changements de la syntaxe en ligne de commande ;

support natif de macOS avec un fichier .dmg signé et authentifié.

Une vidéo de présentation de la nouvelle version les passe en revue.





Inkscape est souvent présenté comme un équivalent d’Illustrator. Quant à ce qui est de la comparaison entre les deux logiciels, il y a qu’Illustrator d’Adobe est à code source fermé, c’est-à-dire, propriétaire. Ce logiciel est payant. À contrario, Inkscape est un logiciel libre et surtout gratuit. L’interface utilisateur d’Illustrator semble plus aboutie que celle d’Inkscape. En fait, au premier abord, celle d’Inkscape donne l’impression que l’on a affaire à un logiciel pour débutants en dessin vectoriel, mais certains contenus en ligne attestent de ce qu’il s’agit d’outils aux capacités équivalentes. C’est la dextérité de l’utilisateur qui fait la différence. Inkscape serait néanmoins moins gourmand en ressources système (mémoire vive, processeur, etc.) qu’Illustrator.





Inkscape est un logiciel à l’intention des graphistes de toutes sortes. Il est multiplateforme, disponible sous Windows, macOS et Linux.



Et vous ?



Quelle est votre expérience avec Inkscape en tant qu’acteur de la filière développement web ?

Comment comparez-vous ce logiciel à Illustrator d’Adobe ?

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités que vous trouvez le plus intéressantes ? Quelles sont celles qui manquent encore à l’appel d’après vous ?



Voir aussi :



J'ai toujours été un fan de ce logiciel.

Quand mes collègues utilisaient Illustrator, j'étais sur Inkscape tel un vilain petit canard.

Comme dit dans l'article, c'est une question d'habitude et surtout de dextérité. Mais on peut vraiment tout faire.



Cette version permet de s'affranchir de XQuartz sur Mac ce qui est génial.

De plus, les performances sont juste hallucinante par rapport aux versions précédantes.



Un gros bravo à ceux qui ont contribué. Du beau boulot.



J'ai utilisé InkScape à quelques occasions. Je trouve que le combo InkScape et Gimp se substituent très bien de mon point de vue aux solutions propriétaires d'Adobe.

Par contre, le fait que ce soit enfin la version 1.0 ne me surprend pas. Je trouve ça honnête. Une version majeure est la synthèse de tous les développements et tests pour aboutir à un résultat stable.

On peut introduire une version mineure pour un ajout/modification de fonctionnalité ou correction.

Pensez à un autre logiciel: MAME (

Je préfère ainsi cette notation de version que la tendance actuelle comme Mozilla ou Chrome où un ajout mineur est une nouvelle version majeure.



@++



J'avais participé au tout début au débogage..



J'avais participé au tout début au débogage..

Je n'ai jamais quitté Inkscape. Il m'a sortie un bon nombre fois de l'ornière.

