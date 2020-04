Docker annonce "Compose specification", la norme ouverte de son système Compose Pour la création des applications multi-conteneurs 6PARTAGES 3 0 Docker Compose, le système créé par Docker pour définir les applications multi-conteneurs, doit maintenant être développé comme un standard ouvert sous le nom de Compose spécification. Ce standard est destiné à permettre aux applications créées par Compose de fonctionner sur d'autres systèmes de définition de multi-conteneurs sur des plateformes telles que Kubernetes et Amazon Elastic Container Service.



Docker a publié la nouvelle mardi dernier, dans un article de blog, en disant qu’il a créé une nouvelle communauté ouverte pour développer la spécification Compose et en sollicitant la participation de toutes les parties intéressées. Selon la société, cette collaboration permettra de créer une nouvelle norme pour définir les applications multi-conteneurs qui peuvent être exécutées du bureau au cloud.





Bien qu'il soit open source, Compose n'existait que dans sa version Docker, jusqu'à présent, et n'avait pas de spécifications publiées. Il était encore principalement contrôlé par la société Docker et utilisé uniquement dans le produit Docker. Mais ceci a changé maintenant. Le nouveau projet de Docker est de rendre la spécification disponible en tant que standard ouvert, et de solliciter les mainteneurs qui souhaitent aider à construire des outils et à étendre le support du standard.



« Comme la spécification Compose est maintenant remise à la communauté, de nombreux changements potentiels ont déjà été proposés et nous pensons que d'autres viendront à mesure que les gens commenceront à s'impliquer », a écrit Benjamin De St Paer-Gotch, Chef de produit pour Docker Compose, sur la page GitHub pour l’inscription des développeurs au projet. « Pour aider à gérer ces changements et soutenir la communauté croissante, nous recherchons environ 3 responsables de la spécification Compose », a-t-il ajouté.



« La gouvernance ouverte profitera à la communauté élargie des utilisateurs nouveaux et existants grâce à la transparence et à la possibilité de contribuer à l'orientation future de la spécification et des outils basés sur Compose », a écrit Paer-Gotch dans l’article de blog. Docker prévoit même de soumettre la nouvelle norme à une fondation open source. « Avec un soutien et un engagement plus importants de la communauté, Docker a l'intention de soumettre la spécification Compose à une fondation open source afin de renforcer l'égalité des conditions de concurrence et l'ouverture », lit-on.



Participation au projet d’AWS et Microsoft



Dans son article de blog, Docker a noté que les partenaires de la spécification Compose comprennent Amazon Web Services et Microsoft, ainsi que d’autres membres de la communauté open source pour étendre la spécification Compose à des plateformes natives du cloud plus flexibles en plus des plateformes Compose existantes. Ces deux premières entreprises offrent des services de conteneurs dans leurs plateformes en nuage qui utilisent les fichiers Docker Compose en natif – Amazon par le biais d'Amazon Elastic Container Service, et Microsoft par le biais d'Azure Container Registry qui prend également en charge les fichiers Kubernetes Config.





Compose est moins complexe que d'autres solutions d'applications multi-conteneurs, telles que Kubernetes Helm, et reste populaire auprès des développeurs qui n'ont besoin que d'une fonctionnalité suffisante pour coordonner les conteneurs dans une application. « Actuellement utilisé par des millions de développeurs et totalisant plus de 650 000 fichiers sur GitHub, Compose a été largement adopté par les développeurs car il s'agit d'un moyen simple, indépendant du cloud et de la plateforme, de définir des applications basées sur plusieurs conteneurs », a précisé Paer-Gotch.



« Compose simplifie considérablement le processus et la chaîne d'outils du code au nuage pour les développeurs en leur permettant de définir une pile complexe dans un seul fichier et de l'exécuter avec une seule commande. Il n'est donc plus nécessaire de construire et de démarrer chaque conteneur manuellement, ce qui permet aux équipes de développement de gagner un temps précieux », a-t-il ajouté.



Des exemples d'applications Compose courantes créées avec Docker Compose sont disponibles sur GitHub. Le projet spécification Compose est également disponible sous une forme initiale sur GitHub et accepte les contributions par le biais de demandes.



En commentant le sujet, un employé de Docker a expliqué que l'objectif est d'ouvrir Compose et de « laisser la spécification évoluer dans de nouvelles directions, comme par exemple un meilleur soutien au déploiement sur Kubernetes. Il est soutenu par d'autres implémentations, mais nous voulons les rapprocher ».



A la question de savoir s’il existait un "déploiement assisté" pour Docker, posée par un autre commentateur, il a répondu : « Docker n'est plus dans le domaine du "déploiement assisté". Nous avons



Le projet a été bien accueilli par certains. « Bonne idée de l'ouvrir. Même si pour des raisons personnelles, j'ai des fichiers Compose pour toutes mes piles de développement », a écrit un commentateur. Et vous, que pensez-vous de la nouvelle norme ouverte de Docker Compose ?



