Depuis de nombreuses années, le client de messagerie open source Thunderbird développé à l’origine par la Fondation Mozilla connaît des difficultés. Dès 2007, alors que les ressources de la Mozilla Foundation s’amenuisent, des décisions stratégiques doivent être prises pour éviter la mort certaine de Thunderbird. La présidente d’alors décide de dissocier le projet de la Fondation en se basant sur le mode de gestion de SeaMonkey qui est hébergé par l’infrastructure de Mozilla, mais ne bénéficie pas de ressources financières et humaines de la part de la Mozilla Foundation. En fin de compte, une nouvelle entité à part entière sera créée avec des ressources financières propres, mais qui fera échec au point de ramener la fondation à la case départ. Depuis 2012 , le développement de l’application de messagerie est aux abois.Fin novembre 2015, la Fondation a à nouveau annoncé sa volonté de voir le client de messagerie voler de ses propres ailes afin de permettre à ses ingénieurs de mieux se concentrer sur Firefox qui avance beaucoup plus rapidement que Thunderbird. Vu qu’il n’était plus possible de garder Thunderbird sur une même longueur d’onde que Firefox en termes de fonctionnalités, la Mozilla Foundation a trouvé avantageux pour l’équipe de Thunderbird de se départir de Mozilla qui n’a plus le temps et les moyens humains et financiers pour soutenir davantage le projet.Des démarches ont donc été entreprises afin de trouver un nouveau preneur pour assurer la survie du projet. En avril 2016, les conclusions du rapport ont été publiées et plusieurs orientations ont été mises en avant. La Fondation avait le choix entre confier le projet d’une part à des candidats pressentis comme l’organisation Software Freedom Conservancy qui héberge déjà un certain nombre de projets libres et open source comme phpMyAdmin, Git, Inkscape, Mercurial. The Document Foundation (qui fait la promotion de LibreOffice) avait aussi été cité.À mi-parcours de l’année 2017, Mozilla a donné son verdict à l’issue des différentes pistes de réflexion menées pour assurer la survie du projet Thunderbird et la fondation s’est proposée pour être le foyer juridique, fiscal et culturel de Thunderbird. Cela signifiait que le Conseil de Thunderbird et l’équipe de la fondation devaient travailler de concert pour prendre les décisions en temps opportun. En outre, l’équipe et le conseil de Thunderbird étaient censés assurer l’indépendance opérationnelle et technique vis-à-vis de Mozilla. Dans le cas où ces conditions ne pouvaient être remplies, Mozilla se réservait le droit de mettre fin à son rôle de tuteur fiscal et légal de Thunderbird, ce qui sous-entendait que Thunderbird devrait être confié à une autre organisation dans un délai de six mois.Dans une publication parue il y a peu, la Mozilla Foundation annonce que le projet Thunderbird s’appuiera désormais sur MZLA Technologies – une de ses filiales. De façon brossée, la manœuvre est destinée à étudier la possibilité d’offrir des produits et services qui n’étaient pas possibles dans le contexte de la Fondation Mozilla. En sus, l’on entrevoit la possibilité d'augmenter les revenus grâce à des dons et des partenariats pour réinvestir dans le développement de nouveaux produits et services.En fait, ce qu’il faut souligner est qu’il y a eu une augmentation des dons (à l’endroit du projet Thunderbird) et des effectifs (en ressources humaines) au point que les objectifs de développement possibles du fait de ces mouvements étaient ralentis par la structure interne de la Mozilla Foundation.C’est donc, semble-t-il, un second souffle pour le client de messagerie. Thunderbird ne change pas de cible du fait de ce transfert. Le client de messagerie reste sur une technologie open source basée sur des standards ouverts ; la confidentialité et la communication productive demeurent des axes qui vont continuer de peser dans les orientations relatives au développement.Sur le plan administratif, pas de changement pour ce qui est du conseil d’administration et de l’équipe de développement de Thunderbird. En fait, ce changement se limite à accélérer et simplifier le processus de prise de décision, ce, pour agir plus rapidement et explorer de nouvelles solutions.Source : Planet Mozilla Que pensez-vous de Thunderbird ? Comment le positionnez-vous par rapport à l’existant en matière de client de messagerie ?Que pensez-vous de ce passage sous la supervision de MZLA Technologies ?