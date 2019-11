Ce qui est inclus dans le projet open source

Présenté en 2014, Cardboard, une simple visionneuse en carton que tout le monde peut utiliser pour faire l'expérience de la réalité virtuelle. L'année qui a suivi, Google a lancé l'application Carboard Camera qui permettait d'apporter une sorte de réalité virtuelle aux dispositifs Android. Quiconque a déjà eu à prendre des photos en vue panoramique sait à priori comment utiliser cette application : il suffit de tenir son téléphone en position verticale, activer la caméra et faire un tour complet. L’application va également enregistrer les sons tandis que vous prenez des photos, ce qui va rendre encore l’expérience plus réaliste. En 2015 , le descriptif de l’application sur la vitrine de téléchargement de Google était : « avec Cardboard Camera, prenez des photos RV pour revivre des moments forts en réalité virtuelle. Écoutez les sons comme si vous y étiez et regardez autour de vous pour voir la scène sous tous ses angles. Grâce aux photos RV en 3D, les objets proches semblent vraiment proches, et les objets plus éloignés semblent réellement se trouver à distance. Qu'il s'agisse de souvenirs de vacances ou d'une réunion familiale, les photos RV font revivre ces instants ».Bien entendu, contrairement aux vidéos en réalité virtuelle, les éléments dans l’image restent statiques et s’apparentent plus à un arrêt sur image qui comporte les sons de la scène.C'est dans un communiqué que l'entreprise a annoncé qu'elle rendait Cardboard open source :« Il y a cinq ans, nous avons lancé Google Cardboard, une simple visionneuse en carton que tout le monde peut utiliser pour faire l'expérience de la réalité virtuelle (RV). Présenté à la Google I / O et écoulé à plus de 15 millions d’unités dans le monde, Cardboard a joué un rôle important dans la découverte de la réalité virtuelle par des expériences telles que YouTube et Expeditions. Dans de nombreux cas, cela donnait l’accès à la réalité virtuelle à des personnes qui n’auraient pas pu le faire autrement.« Avec Cardboard et le kit de développement logiciel (SDK) de Google VR, les développeurs ont créé et distribué des expériences de réalité virtuelle sur des appareils Android et iOS, leur permettant ainsi de toucher des millions d'utilisateurs. Bien que nous ayons constaté une diminution de l'utilisation globale de Cardboard au fil du temps et que nous ne développons plus activement le SDK Google VR, nous constatons toujours une utilisation cohérente des expériences de divertissement et d'éducation, telles que YouTube et Expeditions, et nous voulons nous assurer que les fonctionnalités sans faille de Cardboard , l’approche accessible à tous de la réalité virtuelle reste disponible.« Aujourd'hui, nous publions le projet Open Source Cardboard pour permettre à la communauté des développeurs de continuer à créer des expériences Cardboard et de prendre en charge leurs applications pour une diversité toujours croissante de résolutions et de configurations d'écran pour smartphones. Nous pensons qu'un modèle open source, avec des contributions supplémentaires de notre part, est le meilleur moyen pour les développeurs de continuer à créer des expériences pour Cardboard. Nous avons déjà constaté le succès de cette approche avec notre kit Cardboard Manufacturer, un projet open source destiné à permettre à des fabricants tiers de concevoir et de créer leurs propres visualiseurs VR compatibles uniques, et nous sommes impatients de voir où la communauté des développeurs va diriger Cardboard ».Google met à disposition des bibliothèques pour que les développeurs puissent créer leurs applications Cardboard pour iOS et Android et apporter des expériences de réalité virtuelle sur les visionneuses Cardboard. Le projet open source fournit des API pour le suivi de la tête, le rendu de la distorsion de l'objectif et la gestion des entrées. Google a également inclus une bibliothèque de codes QR Android, de sorte que les applications puissent coupler n’importe quel visionneuse Cardboard sans dépendre de l’application Cardboard.Un modèle open source permettra à la communauté de continuer à améliorer la prise en charge de Cardboard et à étendre ses fonctionnalités, par exemple en prenant en charge les nouvelles configurations d’affichage pour smartphone et les visualiseurs Cardboard à mesure qu’ils deviennent disponibles. Google indique son intention de continuer de contribuer au projet Open Source Cardboard en publiant de nouvelles fonctionnalités, notamment un package de SDK pour Unity.Source : Google Avez-vous déjà utilisez une visionneuse Cardboard ? L'application Cardboard Camera ?Qu'en avez-vous pensé ?Avez-vous déjà fait l'expérience de la réalité virtuelle ? Sur quelle plateforme / dispositif ?Que pensez-vous des initiatives visant à apporter la réalité virtuelle à « moindre coût » ?Que pensez-vous de la décision de Google de rendre Cardboard open source ?