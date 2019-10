Nvidia est devenue la dernière grande entreprise technologique à soutenir le développement de l’application 3D open source, devenant ainsi undu Fonds de développement Blender. La distinction, qui représente une contribution d’au moins 120 000 € / an, va permettre d'embaucher d'autres développeurs qui vont travailler à plein temps au développement de Blender.Dans un tweet, Blender a déclaré « NVIDIA a rejoint le fonds de développement de la fondation Blender au niveau de. Cela permettra à deux autres développeurs de travailler sur le développement de base de Blender et de garder la technologie GPU de NVIDIA bien supportée par nos utilisateurs. Merci à NVIDIA pour la confiance dans notre travail ! »Pour rappel, en mi-juillet, Epic Games a injecté 1,2 million de dollars (via un paiement étalé sur trois ans) dans la cadre de son programme MegaGrants. Doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars, il vise à soutenir les développeurs de jeux, les professionnels de l’entreprise, les créateurs de médias et de divertissement, les étudiants, les enseignants et les développeurs d’outils utilisant son moteur Unreal Engine ou améliorant les capacités des outils open source.« Avoir Epic Games à bord est une étape majeure pour Blender », avait alors déclaré Ton Roosendaal, fondateur et président de la Blender Foundation. « Grâce à cette subvention, nous investirons beaucoup dans notre organisation de projet afin d'améliorer l'intégration, la coordination et les meilleures pratiques en matière de qualité du code. En conséquence, nous espérons que davantage de contributeurs de l'industrie rejoindront nos projets ».Avant la subvention, le fonds de développement Blender s’élevait à 37 538 € / mois, nombre qui a presque été doublé par la contribution d’Epic.Une semaine plus tard, Ubisoft rejoignait le Blender Foundation Development Fund en tant que membre Gold (30 000 euros par an). Le studio a mis en ligne une interview de Pierrot Jacquet (responsable des productions chez Ubisoft Animation Studio) pour en expliquer les raisons :« Blender était, pour nous, un choix évident compte tenu de notre stratégie : il est soutenu par une communauté forte et engagée, et est associé à la vision véhiculée par la Fondation Blender, ce qui en fait l’un des DCC les plus évolutifs du marché.« En plus de cela, c'est un projet open source. Cela nous permet de contribuer à son développement en nous joignant en tant que membre corporatif et en partageant avec la communauté certains des outils que notre équipe dédiée de Blender développera. Nous aimons l'idée que cet échange mutuel entre la fondation, la communauté et notre studio profite à tous à la fin ».La raison de cette décision ? Blender 2.8 : « Nous pensons que Blender 2.8, qui sortira dans les prochains jours, va changer la donne pour l’industrie de la CGI. Blender est depuis longtemps déjà dans le radar d'Ubisoft, et au cours de la dernière année, de plus en plus de nos artistes ont montré un intérêt pour son utilisation en production. La croissance de notre communauté interne de Blender, ainsi que les innovations apportées par 2.8 - p. Ex. un rendu UX, Grease Pencil, EEVEE en temps réel remodelé - nous ont convaincus que le moment était venu d'apporter un soutien à nos artistes et productions qui souhaitaient ajouter Blender à leur boîte à outils. Quel meilleur moyen de soutenir ce changement que de faire un don à la Fondation Blender, afin que nous puissions aider Blender à poursuivre sa croissance ? »Parmi les autres entreprises commanditaires qui contribuent moins au Fonds de développement Blender, citons Intel, les développeurs Ubicalu et Canonical. Le fonds compte également plus de 3 000 donateurs individuels.La contribution de Nvidia au fonds (le tweet de la Fondation Blender ne donne pas un chiffre exact, mais à ce niveau l'entreprise doit donner au moins 120 000 € par an - porte le total à plus de 82 000 € / mois (plus de 90 000 $ / mois). Selon la Fondation Blender, cet argent supplémentaire « permettra à deux autres développeurs de travailler sur le développement de base de Blender et de maintenir la technologie GPU de Nvidia bien supportée par nos utilisateurs ».Nvidia contribue également au développement de Blender dans un sens pratique, après avoir écrit le backend Optix pour Cycles, le moteur de rendu graphique de Blender, qui sera embarqué dans la prochaine version de Blender 2.81. Le backend permet un traçage de rayons accéléré par le matériel sur les cartes graphiques RTX de Nvidia, les scènes de référence de Blender affichant un rendu plus rapide de 30 à 100% sur une GeForce RTX 2080 Ti par rapport à l’ancienne API CUDA de Nvidia.Ton Roosendaal, président de la Fondation Blender, a tweeté : « Nous travaillons très bien avec le personnel de Nvidia… depuis de nombreuses années. Je suis très heureux de voir cela consolidé par une affiliation au Fonds de développement ».Sources : Blender ( annonce liste des entreprises qui ont donné un financement ), Ubisoft Utilisez-vous Blender ? Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous de l'association de Nvidia et Blender ?