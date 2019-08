Thunderbird 68.0 est disponible en téléchargement, le client de messagerie s'accompagne de nombreuses nouveautés Et corrections de bogues 5PARTAGES 6 0 Thunderbird, le client de messagerie libre distribué par la fondation Mozilla, est passé en version 68.0.



Recommandations système



Windows

Systèmes d'exploitation :

Windows 7

Windows 8

Windows 10

Windows Server 2008 R2

Matériel recommandé par Windows

Processeur Pentium 4 ou plus récent prenant en charge SSE2

1 Go de RAM

200 Mo d'espace disque

Mac

Systèmes d'exploitation

Mac OS X 10.9

Mac OS X 10.10

Mac OS X 10.11

Mac OS X 10.12

Mac OS X 10.13

Mac OS X 10.14

Matériel recommandé

Ordinateur Macintosh avec un processeur Intel x86

512 Mo de RAM

200 Mo d'espace disque

GNU / Linux

Recommandations logiciel

Veuillez noter que les distributeurs GNU / Linux peuvent fournir des paquets pour votre distribution qui ont des exigences différentes.



Thunderbird ne fonctionnera pas du tout sans les bibliothèques ou packages suivants:

GTK + 3.4 ou ultérieur

GLib 2.22 ou ultérieur

Pango 1.14 ou ultérieur

X.Org 1.0 ou ultérieur (1.7 ou ultérieur est recommandé)

libstdc ++ 4.6.1 ou supérieur

Pour une fonctionnalité optimale, l'équipe recommande les bibliothèques ou les packages suivants:

NetworkManager 0.7 ou ultérieur

DBus 1.0 ou ultérieur

GNOME 2.16 ou ultérieur





Les nouveautés apportées par cette version



Voici quelques nouveautés apportées par Thunderbird 68.0 :

Les pièces jointes de fichiers peuvent désormais être jointes à nouveau sans nécessité un nouveau téléchargement (upload)

Il est possible de marquer tous les dossiers d'un compte comme lu

Les utilisateurs peuvent exécuter les filtres périodiquement. Le client s'accompagne également d'une amélioration de la journalisation des filtres.

Thunderbird 68.0 dispose d'une authentification OAuth2 pour Yandex

Les packs de langue peuvent maintenant être sélectionnés dans les options avancées. La préférence intl.multilingual.enabled doit être définie (et éventuellement également extensions.langpacks.signatures.required doit être défini sur false)

Sous Windows, un programme d’installation 64 bits et un package MSI sont désormais disponibles.

Cette version s'accompagne d'un ajout d'un moteur de stratégie permettant des déploiements Thunderbird personnalisés dans des environnements d'entreprise, à l'aide de la stratégie de groupe Windows ou d'un fichier JSON multiplate-forme.

Thunderbird 68.0 est livréé avec Keepalive TCP pour le protocole IMAP

Mozilla a également apporté la prise en charge complète de Unicode pour les interfaces MAPI, une nouvelle prise en charge de MAPISendMailW

Pour protéger vos données de profil contre une rétrogradation, Thunderbird 68 peut afficher le message "Vous avez lancé une version plus ancienne de Thunderbird" et n'autorisera pas l'ouverture d'un profil spécifique. Solution: commencez par l'option --allow-downgrade .

. Calendrier: les données de fuseau horaire peuvent désormais inclure les modifications passées et futures. Tous les changements de fuseau horaire connus de 2018 à 2022 sont inclus.

Chat: Dans chaque conversation, une langue de vérification orthographique individuelle peut être sélectionnée maintenant

Quelques bogues ont été corrigés



Les bogues suivants ont été corrigés :

Boîte de dialogue de la colonne ordre de tri dans "Recherche de messages" perdu après le redémarrage

Indexeur global entraînant des charges de processeur élevées dans certaines circonstances

Les balises définies sur les dossiers IMAP étaient parfois invisibles pour les autres utilisateurs

Le bouton "Contribuer" dans les détails sur les add-on ne fonctionnait pas

Le mot de passe SMTP n'était pas supprimé lorsque le compte était supprimé ou que le nom du serveur ou de l'utilisateur était modifié

La conversion de Mbox à Maildir ne fonctionnait pas si l'intégration de la recherche Windows était activée

Les messages n'étaient pas supprimés du dossier Corbeille à l'aide de Maildir. Remarque: D'autres problèmes de suppression liés à Maildir peuvent encore persister.

Lorsque l'envoi d'un message échouait en raison d'un problème de sécurité, seule "erreur inconnue" était affichée. Maintenant, plus de détails sont donnés.

Calendrier: plusieurs connexions avec le même serveur CalDAV avec différents utilisateurs ne fonctionnaient pas



Thunderbird version 68.0 est uniquement disponible en téléchargement direct à partir de thunderbird.net et non en tant que mise à niveau à partir de Thunderbird version 60 ou antérieure. Une future version 68.1 fournira les mises à jour des versions précédentes.



Source :



Et vous ?



Utilisez-vous Thunderbird ? Qu'en pensez-vous ?

Quelles sont les nouveautés qui vous intéressent le plus ?

très joli ce nouveau Thunderbird mais dommage que CardBook ne soit toujours pas le carnet d'adresses par défaut ....

Attention, la quasi totalité des extensions ne fonctionnent plus avec cette nouvelle version



Thunderbird est toujours à des années lumières au niveau ergonomie et productivité de la version 7.0.93 de Foxmail. 0 0 (entre autres) Pas de prévisualisation instantanée des pièces jointes doc, xls, pdf, jpg, txt en 1 seul clic DANS la fenêtre du mail (en lieu et place du texte du mail)... ce qui génère un gain de temps infini lors d'une journée de travail.Thunderbird est toujours à des années lumières au niveau ergonomie et productivité de la version 7.0.93 de Foxmail.

