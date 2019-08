NVIDIA vient de publier davantage de documentation sur son matériel GPU. La documentation publique librement accessible (sous licence MIT) d’une partie de son interface matérielle GPU devrait notamment permettre de soutenir le développement de pilotes open source NVIDIA Linux dans le cadre du projet Nouveau.Pour rappel, le projet Nouveau est une initiative de la fondation X.Org et de Freedesktop.org qui vise à produire des pilotes libres de haute qualité pour les cartes graphiques NVIDIA par rétro-ingénierie. Nouveau est basé sur un pilote KMS du noyau Linux, des pilotes Gallium3D dans Mesa et sur Xorg DDX. Les composants du noyau ont également été portés sur NetBSD.La documentation rendue publique à ce stade ne couvre qu’une partie des circuits graphiques de la société de Jen-Hsun Huang (principalement les générations Kepler, Maxwell, Pascal et Volta). Des travaux sont en cours pour étendre et finaliser le support à Turing, la dernière génération de circuits graphiques (GPU) déployée l’année dernière par l’entreprise.La documentation initiale publiée couvre les éléments du BIOS, le bloc de contrôle du périphérique, l’initialisation du périphérique, la sécurité autour de leur moteur Falcon, le réglage/ajustement de la fréquence de la mémoire, les headers des shaders, les états d’alimentation, etc.Malheureusement, pour le moment, le plus grand défi de Nouveau en ce qui concerne l’ajustement de la fréquence variable de fonctionnement et la signature du microprogramme depuis la série GTX 900 constitue un véritable obstacle à la reprogrammation du matériel pour qu’il puisse fonctionner à sa vitesse d’horloge effective plutôt qu’à sa vitesse plus lente de démarrage. NVIDIA est au courant de la situation, mais aucune solution n’a encore été annoncée.Source : freedesktop Qu’en pensez-vous ?