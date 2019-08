GitHub confirme avoir bloqué les développeurs en Iran, en Syrie et en Crimée Le blocage s'étend désormais au Cuba et à la Corée du Nord 161PARTAGES 15 0 Au cours de la semaine dernière, les utilisateurs de GitHub qui sont situés dans les zones comme la Crimée, la Syrie ou l’Iran



« GitHub était une plateforme libre pour tous depuis de nombreuses années, mais elle a décidé de bloquer les comptes iraniens. Je pense qu'être d'un pays donné n'est pas un choix qu'on fait, mais être un développeur et contribuer à la communauté open source l'est. GitHub nous interdit notre liberté de contribuer et de faire partie de l'écosystème open source parce que nous vivons en Iran. GitHub a bloqué nos dépôts privés sans aucune notification préalable et maintenant nous n'avons pas accès aux codes. Vous ne devriez pas juger les gens en fonction de leur pays d'origine », avait déclaré Ahmed Saeedi Fard, développeur iranien.



GitHub est, il ne faut pas l’oublier, une plateforme soumise aux lois américaines. En vertu de celle qui régit les exportations de technologies, la plateforme ne peut être utilisée pour le développement d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques ; de missiles longue portée ou de véhicules aériens téléguidés. C’est probablement la raison pour laquelle les référentiels privés d’Ahmed Saeedi Fard ont été verrouillés. En tout cas, il est convaincu que les USA lui attribuent de telles activités pour justifier leur sanction. Ce week-end, Nat Friedman, le PDG de GitHub est aussi monté au créneau pour expliquer les raisons derrière cet acte de la société.





« Il est douloureux pour moi d’entendre la façon dont les restrictions commerciales ont fait mal aux gens. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour ne pas faire plus que ce qui est requis par la loi, mais bien sûr, les gens sont toujours touchés. GitHub est soumis au droit commercial américain, à l'instar de toute entreprise qui fait des affaires aux États-Unis », a-t-il déclaré. Pour cette raison, GitHub a imposé de nouvelles restrictions qui empêchent les utilisateurs de pays sanctionnés d'accéder aux référentiels privés et à GitHub Marketplace, ainsi que de gérer des comptes privés payants pour les organisations.



Sur son site officiel, l’entreprise a expliqué qu’elle a été contrainte de se conformer aux règles de commerce en vigueur dans le pays. « Pour se conformer aux lois américaines régissant le commerce, GitHub a récemment apporté certains changements nécessaires à la manière dont nous fournissons nos services. À mesure que les lois américaines sur le contrôle des échanges évolueront, nous continuerons de collaborer avec les organismes de réglementation américains pour déterminer dans quelle mesure nous pouvons offrir des services gratuits de collaboration sur le code aux développeurs sur des marchés sanctionnés », a-t-elle déclaré. Ainsi, la disponibilité de GitHub dans les pays et territoires sanctionnés par les États-Unis sera désormais limitée.



Toutefois, certains services GitHub peuvent être disponibles pour des comptes individuels gratuits et des comptes d'entreprise gratuits de GitHub.com. Cela inclut un accès limité aux services de référentiels publics GitHub (tels que l'accès aux pages GitHub et aux référentiels publics utilisés pour les projets open source), uniquement pour les communications personnelles et non à des fins commerciales. La restriction inclut également la suspension des services de référentiels privés et des services payants. Plus loin dans ses explications, GitHub a pris la peine de préciser que la restriction interdit aux utilisateurs bloqués d’utiliser un VPN pour changer leur localisation.



« Il est interdit aux personnes résidant ou résidant habituellement dans ces pays et territoires d'utiliser des proxys IP, des VPN ou d'autres méthodes pour dissimuler leur emplacement lorsqu'ils accèdent aux services de GitHub.com », a déclaré l’entreprise. De plus, selon les informations fournies par l’entreprise, la restriction des services de GitHub s’étend désormais à deux autres pays. À l’instar des utilisateurs qui résident en Iran, en Crimée et en Syrie, les sanctions du gouvernement américain seront aussi appliquées dans deux autres pays à savoir la Corée du Nord et le Cuba. Cependant, il semble qu’il existe une petite échappatoire à cette restriction.



En effet, GitHub a informé que si un utilisateur pense avoir été signalé par erreur, il a alors la possibilité de faire appel en fournissant des informations de vérification à GitHub. Selon les explications fournies, si GitHub reçoit suffisamment d'informations pour vérifier que l'utilisateur n'est pas résident d'un territoire sanctionné ou autrement limité par les sanctions économiques américaines, alors la restriction sera supprimée. Retenez également que les voyages dans les pays sous cette restriction peuvent affecter votre compte, mais la disponibilité peut être rétablie une fois que vous vous trouvez en dehors du pays ou du territoire sanctionné.



